https://sputniknews.com.tr/20230925/yarida-kalan-ajax-feyenoord-maci-seyircisiz-tamamlanacak-1075757709.html
Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı seyircisiz tamamlanacak
Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı seyircisiz tamamlanacak
Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax-Feyenoord müsabakası, kaldığı yerden seyircisiz oynanacak. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T21:53+0300
2023-09-25T21:53+0300
2023-09-25T21:53+0300
spor
ajax
feyenoord futbol takımı
maç
seyircisiz maç
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Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ajax-Feyenoord karşılaşmasının 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü (TSİ) 13.00'te oynanmasına karar verildiği belirtildi.Ligin 6. haftasında, Ajax'ın Johan Cruyff Arena'da dün ağırladığı Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmaya devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç yeniden durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.Ajax'ın Volendam ile 27 Eylül'deki karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/ajax-feyenoord-maci-cikan-olaylar-nedeniyle-tatil-edildi-1075733085.html
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ajax, feyenoord futbol takımı, maç, seyircisiz maç
ajax, feyenoord futbol takımı, maç, seyircisiz maç
Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı seyircisiz tamamlanacak
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Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax-Feyenoord müsabakası, kaldığı yerden seyircisiz oynanacak.
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ajax-Feyenoord karşılaşmasının 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü (TSİ) 13.00'te oynanmasına karar verildiği belirtildi.
Ligin 6. haftasında, Ajax'ın Johan Cruyff Arena'da dün ağırladığı Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmaya devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç yeniden durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.
Ajax'ın Volendam ile 27 Eylül'deki karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi.