https://sputniknews.com.tr/20230925/uzmanlar-uyariyor-esenler-otogarinin-bosaltilmasi-lazim-1075744408.html

Uzmanlar uyarıyor: 'Esenler Otogarı’nın boşaltılması lazım'

Uzmanlar uyarıyor: 'Esenler Otogarı’nın boşaltılması lazım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Oktay Birinci, “Altından tramvayın geçmesi ve üzerinden tonlarca otobüslerin... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T11:35+0300

2023-09-25T11:35+0300

2023-09-25T11:38+0300

türkiye

esenler otogarı

otogar

istanbul

deprem

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075744077_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9ce139d6e8beed69e4456fd05809b428.jpg

İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kolon ve kirişlerinde meydana gelen korozyon korku saçıyor. Günlük bin 500 ile 2 bin arası otobüsün sefer yaptığı otogar çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü açığa çıkan demirlerin ise paslandığı görüldü. İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Otogardaki iş yeri sahipleri ve çalışanlar muhtemel bir depremde kaçamayacaklarını, başka seçenekleri olamadığı için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Otogarın bazı kısımlarının güçlendirme yapmak yerine sıva ve boya çalışması ile yenilendiği görüldü. Bu durumun yeterli olmadığını belirten işyeri sahipleri ise yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor. Otogarın içinden metro geçtiği sırada iş yerinin sallandığını ifade eden Esat Tamer, “Tabutta yaşıyoruz. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart” dedi. Öte yandan otogarla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise alt katların acil şekilde kapatılması gerektiğini belirtti.Otogarda meydana gelen korozyon hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Oktay Birinci, “Binanın korozyona uğramasının en büyük sebeplerinden biri de üzerindeki dinamik yükler. Korozyon başlandıktan sonra binanın taşıyıcı sistemi yüzde 50 düşer” ifadelerini kullandı. Binanın güçlendirilebilir olduğunu dile getiren Birinci, can ve mal güvenliği açısından en azından alt katların kapatılması gerektiğini belirtti. İçler acısı bir durumda olan 28 yaşındaki otogarın durumunun ne olacağı merak uyandırıyor.'Bu haliyle alt katların tamamen kullanıma kapatılması gerekiyor'15 Temmuz ve Demokrasi Otogarı’na ait binanın alt katlarının kapatılması gerektiğini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Oktay Birinci, “Binanın kesinlikle bakıma ve güçlendirmeye girmesi gerekiyor. Maliyeti hesaplandıktan sonra büyükşehir belediyesinin yıkıp yıkılmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu haliyle alt katların tamamen kullanıma kapatılması gerekiyor. Yolların kapatılması gerekiyor. Üzerinde otobüsler hareket ediyor. Altından tramvay geçiyor. Bu binayı sürekli bir titreşime maruz bırakıyor. Binanın korozyona uğramasının en büyük sebeplerinden biri de üzerindeki dinamik yükler. Korozyon başlandıktan sonra 5 yıl içerisinde binanın taşıyıcı sistemi yüzde 50 düşer. Altından tramvayın geçmesi ve üzerinden tonlarca otobüslerin geçmesiyle oluşan titreşimle birlikte binadaki korozyon daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle kapatılması lazım. Depo ve tamirhaneler bulunan yerler çok rahat kapatılabilir. Bölüm bölüm kapatmasalar bile en azından alt katı kapatmaları gerekiyor. Can ve mal güvenliği açısından kullanılmaması gerekiyor. Görüntülerde beton parçaları düşüyor. Onun altındaki kullanımlar onu hızlandırıyor. Bina programlanıp bölüm bölüm güçlendirilebilir” dedi.'Deprem olursa ilk yıkılacak yer burası'Otogarda 28 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Esat Tamer, “Otogarın durumu çok kötü. Deprem olursa ilk yıkılacak yer burası. Alt kattaki durum çok kötü. Her tarafta demirler çıkmış görünüyor. Yetkili kişilere sesleniyoruz. Buraya güçlendirme şart. Tabutta yaşıyoruz. Temizlik hiç yok, çok kötü. Daha önce bir çalışma yapılmadı bilgimiz yok. Güçlendirme yapılmadı. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart. Buradan tramvay geçerken bina sallanıyor” şeklinde konuştu.'Kolonlardaki demirler dışarı çıkmış ve betonları da düşmüş artık'Otogardaki her yerin demir yığını olduğunu ve betonların döküldüğünü belirten işyeri sahibi Yusuf Karaoğlu, “Bina depreme dayanıksız. Kolonlardan örnek alındı ama bu konu hakkında esnaflar bilgilendirilmedi. Gönül ister ki İstanbul’a yakışan otogar olsun. Zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Her yer demir yığını ve betonlar dökülmüş. Kolonlarda ki demirler dışarı çıkmış ve betonları da düşmüş artık. Yaklaşık 30 yıllık bir yapı. Muhtemel bir depremde hiçbir şekilde buradan çıkamazsınız. Çıkışlar uzak, havalandırma ve bir sığınak yok. İstanbul’umuza burası yakışmıyor. Yıllardır burada çalışıyoruz. Korksak bile geleceğiz, başka çaresi yok” şeklinde konuştu.'Binadaki demirlerin hepsi çürümüş'Otogara yolcu olarak gelen Murat Turhan, “Acil önlem alınması gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla demirlerin hepsi çürümüş. Uzmanların biran önce bu durum al atması gerekiyor. Güçlendirme yapmanın pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yeri değiştirilebilir. Şuan görüntü pek sağlıklı görünmüyor. Ciddi bir hasar meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220125/istanbul-valisi-esenler-harem-ve-cep-otogarlardaki-cikislar-carsamba-sabahina-kadar-durduruldu-1053102733.html

türkiye

esenler otogarı

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul depremi kırmızı bölgeler, otogar güvenli mi, esenler deprem