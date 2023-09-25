https://sputniknews.com.tr/20230925/unlu-rus-gezgin-konyuhov-gunes-enerjisiyle-calisan-katamaranla-pasifiki-gececek-1075756502.html

Ünlü Rus gezgin Konyuhov, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla Pasifik’i geçecek

Ünlü Rus gezgin Konyuhov, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla Pasifik’i geçecek

Ünlü Rus gezgin Konyuhov, mikroplastiklere yönelik yürüttüğü araştırma programı kapsamında güneş enerjisiyle çalışan katamaran üzerinde tek başına Pasifik’i... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T22:26+0300

2023-09-25T22:26+0300

2023-09-25T22:28+0300

pasifik

fyodor konyuhov

yaşam

gezgin

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Pasifik’in güneyini kürek teknesi ile geçen ilk insan olan Fyodor Konyuhov, “Altı aylığına gidiyorum. Bir programım var, okyanustaki mikroplastik. Katamaranla gideceğim, solar bataryalarla olacak” açıklamasında bulundu.Rus gezginin resmi sitesinde, Konyuhov’un söz konusu proje kapsamında, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla tek başına Pasifik Okyanusu’nu geçen ilk kişi olacağı ifade edildi. Keşif gezisinin ilk aşamasında gezgin, Atlantik Okyanusu’nu geçerek Kanarya Adaları’ndan Karayip Adaları’na, ikinci aşamada da Şili’den Pasifik Okyanusu üzerinden Avustralya’ya gidecek.Konyuhov, geçiş sırasında video günlük tutacak ve okyanusun çevresel durumunu izleyecek, her gün deniz suyunda plastik atıkları tespit edip etmediğini kaydedecek.Katamaran yapımının bu yıl tamamlanması planlanıyor.Konyukhov, medyada pek bahsedilmese de seyahatlerinin her zaman bilimsel programlar içerdiğini vurgulayarak, “Geldim, henüz inmedim, ama dünya rekoru kırdığımı herkes biliyor. Bilime gelince, araştırmamı alıyorlar, deşifre ediyorlar ve altı ay sonra küçük bir kitap yayınlıyorlar. Sadece bilim insanların, küçük bir çevrenin ilgisini çeken bir kitap” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20190510/rus-gezgin-konyuhov-buyuk-okyanusun-guneyini-kurek-teknesi-ile-gecen-ilk-insan-oldu-1039010375.html

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