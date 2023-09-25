https://sputniknews.com.tr/20230925/unlu-rus-gezgin-konyuhov-gunes-enerjisiyle-calisan-katamaranla-pasifiki-gececek-1075756502.html
Ünlü Rus gezgin Konyuhov, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla Pasifik’i geçecek
Ünlü Rus gezgin Konyuhov, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla Pasifik’i geçecek
Ünlü Rus gezgin Konyuhov, mikroplastiklere yönelik yürüttüğü araştırma programı kapsamında güneş enerjisiyle çalışan katamaran üzerinde tek başına Pasifik’i... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T22:26+0300
2023-09-25T22:26+0300
2023-09-25T22:28+0300
pasifik
fyodor konyuhov
yaşam
gezgin
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Pasifik’in güneyini kürek teknesi ile geçen ilk insan olan Fyodor Konyuhov, “Altı aylığına gidiyorum. Bir programım var, okyanustaki mikroplastik. Katamaranla gideceğim, solar bataryalarla olacak” açıklamasında bulundu.Rus gezginin resmi sitesinde, Konyuhov’un söz konusu proje kapsamında, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla tek başına Pasifik Okyanusu’nu geçen ilk kişi olacağı ifade edildi. Keşif gezisinin ilk aşamasında gezgin, Atlantik Okyanusu’nu geçerek Kanarya Adaları’ndan Karayip Adaları’na, ikinci aşamada da Şili’den Pasifik Okyanusu üzerinden Avustralya’ya gidecek.Konyuhov, geçiş sırasında video günlük tutacak ve okyanusun çevresel durumunu izleyecek, her gün deniz suyunda plastik atıkları tespit edip etmediğini kaydedecek.Katamaran yapımının bu yıl tamamlanması planlanıyor.Konyukhov, medyada pek bahsedilmese de seyahatlerinin her zaman bilimsel programlar içerdiğini vurgulayarak, “Geldim, henüz inmedim, ama dünya rekoru kırdığımı herkes biliyor. Bilime gelince, araştırmamı alıyorlar, deşifre ediyorlar ve altı ay sonra küçük bir kitap yayınlıyorlar. Sadece bilim insanların, küçük bir çevrenin ilgisini çeken bir kitap” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20190510/rus-gezgin-konyuhov-buyuk-okyanusun-guneyini-kurek-teknesi-ile-gecen-ilk-insan-oldu-1039010375.html
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pasifik, fyodor konyuhov, gezgin
pasifik, fyodor konyuhov, gezgin
Ünlü Rus gezgin Konyuhov, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla Pasifik’i geçecek
22:26 25.09.2023 (güncellendi: 22:28 25.09.2023) Abone ol
Ünlü Rus gezgin Konyuhov, mikroplastiklere yönelik yürüttüğü araştırma programı kapsamında güneş enerjisiyle çalışan katamaran üzerinde tek başına Pasifik’i geçen ilk kişi olmayı planlıyor.
Pasifik’in güneyini kürek teknesi ile geçen ilk insan olan Fyodor Konyuhov, “Altı aylığına gidiyorum. Bir programım var, okyanustaki mikroplastik. Katamaranla gideceğim, solar bataryalarla olacak” açıklamasında bulundu.
Rus gezginin resmi sitesinde, Konyuhov’un söz konusu proje kapsamında, güneş enerjisiyle çalışan katamaranla tek başına Pasifik Okyanusu’nu geçen ilk kişi olacağı ifade edildi.
Keşif gezisinin ilk aşamasında gezgin, Atlantik Okyanusu’nu geçerek Kanarya Adaları’ndan Karayip Adaları’na, ikinci aşamada da Şili’den Pasifik Okyanusu üzerinden Avustralya’ya gidecek.
Konyuhov, geçiş sırasında video günlük tutacak ve okyanusun çevresel durumunu izleyecek, her gün deniz suyunda plastik atıkları tespit edip etmediğini kaydedecek.
Katamaran yapımının bu yıl tamamlanması planlanıyor.
Konyukhov, medyada pek bahsedilmese de seyahatlerinin her zaman bilimsel programlar içerdiğini vurgulayarak, “Geldim, henüz inmedim, ama dünya rekoru kırdığımı herkes biliyor. Bilime gelince, araştırmamı alıyorlar, deşifre ediyorlar ve altı ay sonra küçük bir kitap yayınlıyorlar. Sadece bilim insanların, küçük bir çevrenin ilgisini çeken bir kitap” diye ekledi.