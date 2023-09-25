https://sputniknews.com.tr/20230925/tubitak-arastirma-enstitusunde-patlama-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1075755223.html
TÜBİTAK Araştırma Enstitüsü’nde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti
TÜBİTAK Araştırma Enstitüsü’nde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T18:08+0300
2023-09-25T18:08+0300
2023-09-25T18:14+0300
son dakika
patlama
tübitak
türkiye
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Ankara Valiliği, TÜBİTAK SAGE tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.
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son dakika, patlama, tübitak
son dakika, patlama, tübitak
TÜBİTAK Araştırma Enstitüsü’nde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti
18:08 25.09.2023 (güncellendi: 18:14 25.09.2023) Abone ol
Ankara Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, TÜBİTAK SAGE tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.