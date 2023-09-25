https://sputniknews.com.tr/20230925/tartistigi-kisiyi-zipkinla-vurdu-silah-sik-silah-bicakla-bu-ne-1075744015.html
Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu: 'Silah sık silah, bıçakla, bu ne'
Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu: 'Silah sık silah, bıçakla, bu ne'
İstanbul Yeşilköy Sahili'nde bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T11:36+0300
2023-09-25T11:36+0300
2023-09-25T11:36+0300
türkiye
zıpkın
tartışma
sahil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075744254_9:0:475:262_1920x0_80_0_0_1f36fbb4d87e3412468ffedfcd36648d.png
Bakırköy'de sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/ekosisteme-zarar-veren-istilaci-aslan-baligini-yakalayip-mangal-yaptilar-1060206185.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075744254_67:0:416:262_1920x0_80_0_0_b246f2b03552ea3616334d7614cf7765.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zıpkın, tartışma, sahil
Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu: 'Silah sık silah, bıçakla, bu ne'
Abone ol
İstanbul Yeşilköy Sahili'nde bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.