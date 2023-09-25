https://sputniknews.com.tr/20230925/tartistigi-kisiyi-zipkinla-vurdu-silah-sik-silah-bicakla-bu-ne-1075744015.html

Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu: 'Silah sık silah, bıçakla, bu ne'

Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu: 'Silah sık silah, bıçakla, bu ne'

İstanbul Yeşilköy Sahili'nde bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T11:36+0300

2023-09-25T11:36+0300

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türkiye

zıpkın

tartışma

sahil

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Bakırköy'de sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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