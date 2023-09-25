https://sputniknews.com.tr/20230925/suleyman-soyludan-kendisine-destek-aciklamasi-yapan-bahceliye-yanit-1075756579.html
Süleyman Soylu'dan kendisine destek açıklaması yapan Bahçeli'ye yanıt
Süleyman Soylu'dan kendisine destek açıklaması yapan Bahçeli'ye yanıt
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasında olduklarını bildiren MHP lideri Bahçeli'ye Soylu'dan "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T19:48+0300
2023-09-25T19:48+0300
2023-09-25T19:48+0300
politika
devlet bahçeli
süleyman soylu
yanıt
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Bahçeli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, televizyon ekranlarındaki "bir avuç sözde uzman, yorumcu, gazeteci ve kerameti kendinden menkul yorumcu"nun topluma her gün nefret ve nifak aşısı yaptığını belirtmişti.Adli bir olay üzerinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunulanların potansiyel bir rövanş alma hevesinde olduğunu bildiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/mhp-genel-baskani-bahceliden-eski-icisleri-bakani-soyluya-destek-1075750660.html
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devlet bahçeli, süleyman soylu, yanıt
devlet bahçeli, süleyman soylu, yanıt
Süleyman Soylu'dan kendisine destek açıklaması yapan Bahçeli'ye yanıt
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasında olduklarını bildiren MHP lideri Bahçeli'ye Soylu'dan "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun" yanıtı geldi.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Bahçeli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, televizyon ekranlarındaki "bir avuç sözde uzman, yorumcu, gazeteci ve kerameti kendinden menkul yorumcu"nun topluma her gün nefret ve nifak aşısı yaptığını belirtmişti.
Adli bir olay üzerinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunulanların potansiyel bir rövanş alma hevesinde olduğunu bildiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" ifadesini kullanmıştı.