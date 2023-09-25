https://sputniknews.com.tr/20230925/selcuk-bayraktar-istanbul-bogazini-yuzerek-gecti-1075748533.html

Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Bu sadece sportif bir aktivite değil aynı zamanda bir anmaydı. Bayraktar... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T14:07+0300

2023-09-25T14:07+0300

2023-09-25T14:07+0300

türkiye

selçuk bayraktar

boğaz köprüsü

boğaz

özdemir bayraktar

istanbul

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Bu yıl Bosphorus Cup'ın 22.'si düzenleniyor. Yarışan yelkenliler için boğazın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da bu durumu fırsat bildi.Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60’larında dahi Boğaz'ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yâd ettik" dedi.

türkiye

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selçuk bayraktar, boğaz köprüsü, boğaz, özdemir bayraktar, istanbul