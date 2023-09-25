https://sputniknews.com.tr/20230925/selcuk-bayraktar-istanbul-bogazini-yuzerek-gecti-1075748533.html
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Bu sadece sportif bir aktivite değil aynı zamanda bir anmaydı. Bayraktar... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T14:07+0300
2023-09-25T14:07+0300
2023-09-25T14:07+0300
türkiye
selçuk bayraktar
boğaz köprüsü
boğaz
özdemir bayraktar
istanbul
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Bu yıl Bosphorus Cup'ın 22.'si düzenleniyor. Yarışan yelkenliler için boğazın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da bu durumu fırsat bildi.Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60’larında dahi Boğaz'ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yâd ettik" dedi.
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selçuk bayraktar, boğaz köprüsü, boğaz, özdemir bayraktar, istanbul
selçuk bayraktar, boğaz köprüsü, boğaz, özdemir bayraktar, istanbul
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Bu sadece sportif bir aktivite değil aynı zamanda bir anmaydı. Bayraktar, ileri yaşına rağmen boğazdan yüzmekten vazgeçmeyen babasını da andı.
Bu yıl Bosphorus Cup'ın 22.'si düzenleniyor. Yarışan yelkenliler için boğazın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da bu durumu fırsat bildi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60’larında dahi Boğaz'ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yâd ettik" dedi.