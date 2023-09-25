Rusya, Ukrayna'yı kruz füzeleriyle vurdu: Yabancı paralı askerlerin konuşlanma tesisleri imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'daki yabancı para askerlerin geçici konuşlanma noktalarına ve Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj gruplarının eğitim tesislerine kruz füzeleri ve İHA'larla grup atışı gerçekleştirdi.



Tüm tesislerin imha edildiğini belirten bakanlık, grup atışının hedefine ulaştığını bildirdi.



Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğünü ve yaklaşık 445 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zvanovka yerleşiminde Ukrayna ordusu 10. dağ taarruz tugayına ait mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.



Zaporojye yönünde 2 karşı saldırının bastırıldığını ve yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü ifade eden bakanlık, Krasnıy Liman'da ise akamete uğratılan 2 karşı saldırıda yaklaşık 55 askerin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



Bakanlık, Güney Donetsk yönünde 2 sabotaj ve keşif grubunun imha edildiğini aktarırken Ukrayna tarafının yaklaşık 125 askerini yitirdiğini, Kupyansk yönünde bu rakamın yaklaşık 25 olduğunu belirtti.



Savunma Bakanlığı, Herson yönünde yaklaşık 90 Ukrayna askerinin öldürüldüğü ve Nikolayevka yerleşiminde bir mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini de paylaştı.