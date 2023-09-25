https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-kirima-iha-saldirisi-engellendi-1075739359.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım’a İHA saldırısı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım’a İHA saldırısı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçleri tarafından Kırım Yarımadası’nda Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen 4 adet insansız hava aracının (İHA)... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T10:00+0300
2023-09-25T10:00+0300
2023-09-25T10:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
karadeniz
kırım
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
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Yazılı açıklamasında, Karadeniz ve Kırım topraklarına Ukrayna tarafından İHA saldırılarının sürdüğüne yer veren bakanlık mesajında, “25 Eylül 2023 gecesi Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimi durdurulmuş, görev başında olan hava savunma sistemleri yardımıyla Karadeniz'in kuzeybatı kısmı ve Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 4 insansız hava aracı imha edilmiştir” ifadelerine yer verdi.Bununla birlikte bu sabah saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin, Bryansk ve Kursk bölgelerinde iki İHA saldırısının önlendiği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ordusu-hersonda-ukraynaya-ait-iha-kontrol-merkezini-imha-etti-1075387899.html
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ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, kırım, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım’a İHA saldırısı engellendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçleri tarafından Kırım Yarımadası’nda Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen 4 adet insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yazılı açıklamasında, Karadeniz ve Kırım topraklarına Ukrayna tarafından İHA saldırılarının sürdüğüne yer veren bakanlık mesajında, “25 Eylül 2023 gecesi Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimi durdurulmuş, görev başında olan hava savunma sistemleri yardımıyla Karadeniz'in kuzeybatı kısmı ve Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 4 insansız hava aracı imha edilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Bununla birlikte bu sabah saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin, Bryansk ve Kursk bölgelerinde iki İHA saldırısının önlendiği de belirtildi.