https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-kirima-iha-saldirisi-engellendi-1075739359.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım’a İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım’a İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçleri tarafından Kırım Yarımadası’nda Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen 4 adet insansız hava aracının (İHA)... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T10:00+0300

2023-09-25T10:00+0300

2023-09-25T10:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

karadeniz

kırım

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

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Yazılı açıklamasında, Karadeniz ve Kırım topraklarına Ukrayna tarafından İHA saldırılarının sürdüğüne yer veren bakanlık mesajında, “25 Eylül 2023 gecesi Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimi durdurulmuş, görev başında olan hava savunma sistemleri yardımıyla Karadeniz'in kuzeybatı kısmı ve Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 4 insansız hava aracı imha edilmiştir” ifadelerine yer verdi.Bununla birlikte bu sabah saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin, Bryansk ve Kursk bölgelerinde iki İHA saldırısının önlendiği de belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ordusu-hersonda-ukraynaya-ait-iha-kontrol-merkezini-imha-etti-1075387899.html

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ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, kırım, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha)