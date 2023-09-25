https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-disisleri-bakanligi-pasinyan-moskovayi-suclayarak-sorumluluktan-kurtulmaya-calisiyor-1075754665.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan, Moskova'yı suçlayarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan, Moskova'yı suçlayarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bağımsızlık gününde verdiği açıklamalara sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T17:54+0300

2023-09-25T17:54+0300

2023-09-25T17:55+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 24 Eylül'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'ya karşı açıklamalarına tepki gösterdi. Ermeni lider Paşinyan, Rusya'nın müttefikliğini ve uluslararasını kurumlarını yetersiz ve işe yaramaz olarak nitelendirdi ve Ermeni çıkarlarına uygun hareket etmediğini belirtti. Buna ek olarak Paşinyan, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılması gerektiğini belirtti. Uluslararası Ceza Mahkemesi geçmişte Rusya Devlet Başkanı hakkında 'tutuklama emri' çıkarmıştı. Ermenistan Başbakanı ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) Ermenistan'ın yardımına gelmemekle eleştirdi ve "KGAÖ, Ermenistan'ın dış güvenliğini korumak için yetersiz olduğu hepimiz için açık hale geldi" ifadelerini kullandı. Ermenistan bundan yakın zaman önce de ABD ile ortak tatbikat yapmış ve bu eylem Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ermenistan'a 'yangınla körükle gitmeyin' uyarısının ardından, 25 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Paşinyan'a karşı açıklamalar yapıldı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi:

https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-konusuyor-1075633694.html

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ermenistan, rusya, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya dışişleri bakanlığı, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi