Rusya Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan, Moskova'yı suçlayarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor
17:54 25.09.2023 (güncellendi: 17:55 25.09.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bağımsızlık gününde verdiği açıklamalara sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Paşinyan'ın 24 Eylül tarihli bağımsızlık mesajı Rusya'ya yönelik kabul edilemez saldırılar içeriyor ve sadece ikili ilişkileri zedeliyor" ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 24 Eylül'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'ya karşı açıklamalarına tepki gösterdi. Ermeni lider Paşinyan, Rusya'nın müttefikliğini ve uluslararasını kurumlarını yetersiz ve işe yaramaz olarak nitelendirdi ve Ermeni çıkarlarına uygun hareket etmediğini belirtti. Buna ek olarak Paşinyan, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılması gerektiğini belirtti. Uluslararası Ceza Mahkemesi geçmişte Rusya Devlet Başkanı hakkında 'tutuklama emri' çıkarmıştı.
Ermenistan Başbakanı ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) Ermenistan'ın yardımına gelmemekle eleştirdi ve "KGAÖ, Ermenistan'ın dış güvenliğini korumak için yetersiz olduğu hepimiz için açık hale geldi" ifadelerini kullandı. Ermenistan bundan yakın zaman önce de ABD ile ortak tatbikat yapmış ve bu eylem Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ermenistan'a 'yangınla körükle gitmeyin' uyarısının ardından, 25 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Paşinyan'a karşı açıklamalar yapıldı.
Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi:
"Paşinyan'ın 24 Eylül tarihli bağımsızlık mesajı Rusya'ya yönelik kabul edilemez saldırılar içeriyor ve sadece ikili ilişkileri zedeliyor.
Ermenistan hükümet başkanı, açıklamalarıyla bunca zamandır Rusya'dan uzaklaşmaya hazırlandığını itiraf etmiştir.
Ermenistan, iç ve dış politikadaki başarısızlıklarını Moskova'ya atarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor.
Paşinyan'ın eylemleri, Ermenistan ve Rusya ile ilişkiler konusunda Batı tarafından kışkırtılan yıkıcı bir süreçten geçmesine sebep oluyor.
Nikol Paşinyan; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020'de Dağlık Karabağ'ın statüsüne ilişkin kararına saygı duyup centilmek göstermek yerine, Batı'nın telkinlerine boyun eğmiştir. Batı da Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki egemenliğini tanıyan 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na karşı çıkmaya çalışmaktadır.
Rusya her zaman bir müttefik olarak yükümlülüklerine sadık kalmış, Ermeni devletinin bağımsızlığına saygı göstermiştir ve hiçbir zaman Ermenistan'ı geri plana atmamıştır.
Erivan'daki süren protestoların Rusya tarafından kışkırtıldığına dair iddiaların gerçekle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Ermenistan medyası kasıtlı olarak ülkede Rusya karşıtı propaganda yapmaktadır.
Erivan'ın, Rusya ile yüzyıllara dayanan ilişkilerini kasıtlı olarak çökertmeye çalışarak ülkesini Batı'nın jeopolitik oyunlarının rehinesi haline getirdiğine inanıyoruz. Ermeni nüfusunun ezici çoğunluğunun da bunun farkında olduğuna eminiz."