https://sputniknews.com.tr/20230925/rus-su-34-jetleri-ukrayna-komuta-ve-gozlem-noktalarini-gudumlu-bomba-ile-vurdu-1075752017.html

Rus Su-34 jetleri, Ukrayna komuta ve gözlem noktalarını güdümlü bomba ile vurdu

Rus Su-34 jetleri, Ukrayna komuta ve gözlem noktalarını güdümlü bomba ile vurdu

Su-34 jetlerinin başarılı bir şekilde Ukranya'nın İHA kontrol noktalarını vurduğu açıklandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T16:03+0300

2023-09-25T16:03+0300

2023-09-25T16:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

su-34

su-34 uçağı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarının Krasnolymanska yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) kontrol noktalarını güdümlü bombalarla vurduğu görüntüleri yayınladı.Bakanlık, Su-34 mürettebatının günün her saati hava meydanlarında savaş görevinde olduğunu, hava devriyesi görevlerini yerine getirdiğini ve Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin eylemlerini izlediğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20210605/rusya-savunma-bakanligi-su-34lerin-hedefleri-nasil-imha-ettigini-gosterdi-1044665985.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, su-34, su-34 uçağı