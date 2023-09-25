https://sputniknews.com.tr/20230925/rus-su-34-jetleri-ukrayna-komuta-ve-gozlem-noktalarini-gudumlu-bomba-ile-vurdu-1075752017.html
Rus Su-34 jetleri, Ukrayna komuta ve gözlem noktalarını güdümlü bomba ile vurdu
Rus Su-34 jetleri, Ukrayna komuta ve gözlem noktalarını güdümlü bomba ile vurdu
Su-34 jetlerinin başarılı bir şekilde Ukranya'nın İHA kontrol noktalarını vurduğu açıklandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T16:03+0300
2023-09-25T16:03+0300
2023-09-25T16:03+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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su-34
su-34 uçağı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarının Krasnolymanska yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) kontrol noktalarını güdümlü bombalarla vurduğu görüntüleri yayınladı.Bakanlık, Su-34 mürettebatının günün her saati hava meydanlarında savaş görevinde olduğunu, hava devriyesi görevlerini yerine getirdiğini ve Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin eylemlerini izlediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20210605/rusya-savunma-bakanligi-su-34lerin-hedefleri-nasil-imha-ettigini-gosterdi-1044665985.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, su-34, su-34 uçağı
Rus Su-34 jetleri, Ukrayna komuta ve gözlem noktalarını güdümlü bomba ile vurdu
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Su-34 jetlerinin başarılı bir şekilde Ukranya'nın İHA kontrol noktalarını vurduğu açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarının Krasnolymanska yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) kontrol noktalarını güdümlü bombalarla vurduğu görüntüleri yayınladı.
Bakanlık, Su-34 mürettebatının günün her saati hava meydanlarında savaş görevinde olduğunu, hava devriyesi görevlerini yerine getirdiğini ve Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin eylemlerini izlediğini söyledi.