https://sputniknews.com.tr/20230925/meteorolojiden-bu-aksam-icin-kuzey-ege-uyarisi-1075755942.html
Meteoroloji'den bu akşam için Kuzey Ege uyarısı
Meteoroloji'den bu akşam için Kuzey Ege uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de bu akşamdan itibaren fırtınanın etkili olmasını beklediklerini kaydetti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T18:55+0300
2023-09-25T18:55+0300
2023-09-25T18:56+0300
türkiye
kuzey ege
fırtına
rüzgar
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Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/meteoroloji-bircok-il-icin-saat-vererek-uyardi-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1075736896.html
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kuzey ege, fırtına, rüzgar
kuzey ege, fırtına, rüzgar
Meteoroloji'den bu akşam için Kuzey Ege uyarısı
18:55 25.09.2023 (güncellendi: 18:56 25.09.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de bu akşamdan itibaren fırtınanın etkili olmasını beklediklerini kaydetti.
Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.