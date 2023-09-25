https://sputniknews.com.tr/20230925/meteorolojiden-bu-aksam-icin-kuzey-ege-uyarisi-1075755942.html

Meteoroloji'den bu akşam için Kuzey Ege uyarısı

Meteoroloji'den bu akşam için Kuzey Ege uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de bu akşamdan itibaren fırtınanın etkili olmasını beklediklerini kaydetti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T18:55+0300

2023-09-25T18:55+0300

2023-09-25T18:56+0300

türkiye

kuzey ege

fırtına

rüzgar

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Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230925/meteoroloji-bircok-il-icin-saat-vererek-uyardi-bu-hafta-hava-nasil-olacak-1075736896.html

türkiye

kuzey ege

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