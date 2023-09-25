https://sputniknews.com.tr/20230925/meclis-baskani-kurtulmus-ap-raporu-avrupanin-turkiyeyi-kaybetmesi-amaciyla-yazilmis-1075748801.html
Meclis Başkanı Kurtulmuş: AP Raporu Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetmesi amacıyla yazılmış
Meclis Başkanı Kurtulmuş: AP Raporu Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetmesi amacıyla yazılmış
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basın kuruluşların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in sorusu üzerine AP’nin Türkiye raporunu değerlendiren... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T13:58+0300
2023-09-25T13:58+0300
2023-09-25T14:35+0300
politika
numan kurtulmuş
ap
türkiye
rapor
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075750191_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_078d780b8605fdf316901a13a3fa2e61.jpg
AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilmesine TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'rapor bizim için yok hükmündedir' tepkisi geldi.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışı öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in Türkiye’yi eleştiren Avrupa Parlamentosu raporunu sorması üzerine Kurtulmuş şu yanıtı verdi:Erdoğan: Gerekirse yolları ayırırızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitmeden önce havalimanında düzenlediği “Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den kopmanın gayreti içerisindedir. Bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmeden sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.Bahçeli: AB bizim için bitmiştirPartisini MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "AB ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamıştır. Bir aldatma ve oyalama süreci hep canlılığını korumuştur. Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz. AB'nin Türkiye'yi üye almak gibi bir hedefi yoktur. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Türkiye çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır" değerlendirmesini yapmıştı.Rapor ne diyor?Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı 2022 yılı Türkiye raporu geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Raporda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilirken, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu. Neredeyse her konuda Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinden AB’ye giriş bileti adeta bir tehdit olarak kullanılan raporda, üyelik sürecinin ‘radikal bir rol değişikliği’ olmaması durumunda yeniden başlatılmayacağı uyarısı da yapıldı. Ukrayna krizi üzerinden Türkiye’nin müzakere çabası takdir edilirken, diğer yandan ise göz dağı verilerek Rusya ile olan temaslardan yakınıldı. Diğer yandan ‘basın özgürlüğü’ naraları atan Avrupa’nın Ankara’yı eleştirdiği şeylerin başında da medya yer aldı. Rus basın kuruluşlarının faaliyetlerini engellediklerini raporda açık açık itiraf eden AP, aynı sansürü Türkiye’nin de yapmasını beklediklerini söyledi. Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğine en kısa sürede onay vermesi istendi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075750191_129:0:1552:1067_1920x0_80_0_0_bcc63cfe12cf13fd87855450277e450d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ap raporu türkiye, ab-türkiye ilişkileri, ab türkiye rapor
ap raporu türkiye, ab-türkiye ilişkileri, ab türkiye rapor
Meclis Başkanı Kurtulmuş: AP Raporu Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetmesi amacıyla yazılmış
13:58 25.09.2023 (güncellendi: 14:35 25.09.2023) Abone ol
Özel
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basın kuruluşların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in sorusu üzerine AP’nin Türkiye raporunu değerlendiren Kurtulmuş, “Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetmesi amacıyla yazılmış bir rapor” ifadelerini kullandı.
AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilmesine TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'rapor bizim için yok hükmündedir' tepkisi geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışı öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in Türkiye’yi eleştiren Avrupa Parlamentosu raporunu sorması üzerine Kurtulmuş şu yanıtı verdi:
“AP Raporunu uzun uzun okuduk. Son derece taraflı, sanki Türkiye düşmanı belli lobilere teslim edilmiş ve onları ofislerinde hazırlanmış bir rapor. Neredeyse her bir ana cümlesinde Türkiye karşıtlığını kelimelerin içerisine dahi giydirmiş olan taraflı yanlı bir rapor olarak, bizim için yok hükmündedir. Türkiye’nin oturduğu yerden hem de Avrupa Birliği üyeliğinin konuşulduğu bir dönemde bu kadar taraflı bir raporun Türkiye’yi dizayn etmeye cezalandırmaya kalkmasını doğru bulmayız. Bu raporu kabul etmediğimizi, iade ettiğimizi söylemek istiyorum. Siyaset bira akıl ve feraset gerektirir. Dünyanın bugünkü şartları içerisinde Avrupa’nın Türkiye gibi bir müttefike ihtiyacı varken, bu hazırlanan rapor, Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetmesi amacıyla yazılmış bir rapor. Doğru bir rapor değildir. Avrupa’nın makul ve muktedir siyasi çevrelerine, özellikle son küresel gerilimler noktasında AB’nin ne kadar çok Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu biliyorum. Ümit ederim ki bir daha böyle, akıldışı, rasyonalite dışı, Türkiye aleyhine bu tür raporlar Avrupa Parlamentosunda kabul edilmez.”
Erdoğan: Gerekirse yolları ayırırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitmeden önce havalimanında düzenlediği “Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den kopmanın gayreti içerisindedir. Bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmeden sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli: AB bizim için bitmiştir
Partisini MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "AB ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamıştır. Bir aldatma ve oyalama süreci hep canlılığını korumuştur. Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz. AB'nin Türkiye'yi üye almak gibi bir hedefi yoktur. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Türkiye çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır" değerlendirmesini yapmıştı.
Rapor ne diyor?
Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı 2022 yılı Türkiye raporu geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Raporda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilirken, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu.
Neredeyse her konuda Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinden AB’ye giriş bileti adeta bir tehdit olarak kullanılan raporda, üyelik sürecinin ‘radikal bir rol değişikliği’ olmaması durumunda yeniden başlatılmayacağı uyarısı da yapıldı.
Ukrayna krizi üzerinden Türkiye’nin müzakere çabası takdir edilirken, diğer yandan ise göz dağı verilerek Rusya ile olan temaslardan yakınıldı. Diğer yandan ‘basın özgürlüğü’ naraları atan Avrupa’nın Ankara’yı eleştirdiği şeylerin başında da medya yer aldı. Rus basın kuruluşlarının faaliyetlerini engellediklerini raporda açık açık itiraf eden AP, aynı sansürü Türkiye’nin de yapmasını beklediklerini söyledi. Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğine en kısa sürede onay vermesi istendi.