https://sputniknews.com.tr/20230925/meclis-baskani-kurtulmus-ap-raporu-avrupanin-turkiyeyi-kaybetmesi-amaciyla-yazilmis-1075748801.html

Meclis Başkanı Kurtulmuş: AP Raporu Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetmesi amacıyla yazılmış

Meclis Başkanı Kurtulmuş: AP Raporu Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetmesi amacıyla yazılmış

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basın kuruluşların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in sorusu üzerine AP’nin Türkiye raporunu değerlendiren... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T13:58+0300

2023-09-25T13:58+0300

2023-09-25T14:35+0300

politika

numan kurtulmuş

ap

türkiye

rapor

rusya

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AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilmesine TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'rapor bizim için yok hükmündedir' tepkisi geldi.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışı öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in Türkiye’yi eleştiren Avrupa Parlamentosu raporunu sorması üzerine Kurtulmuş şu yanıtı verdi:Erdoğan: Gerekirse yolları ayırırızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitmeden önce havalimanında düzenlediği “Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den kopmanın gayreti içerisindedir. Bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmeden sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.Bahçeli: AB bizim için bitmiştirPartisini MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "AB ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamıştır. Bir aldatma ve oyalama süreci hep canlılığını korumuştur. Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz. AB'nin Türkiye'yi üye almak gibi bir hedefi yoktur. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Türkiye çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır" değerlendirmesini yapmıştı.Rapor ne diyor?Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı 2022 yılı Türkiye raporu geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Raporda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilirken, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu. Neredeyse her konuda Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinden AB’ye giriş bileti adeta bir tehdit olarak kullanılan raporda, üyelik sürecinin ‘radikal bir rol değişikliği’ olmaması durumunda yeniden başlatılmayacağı uyarısı da yapıldı. Ukrayna krizi üzerinden Türkiye’nin müzakere çabası takdir edilirken, diğer yandan ise göz dağı verilerek Rusya ile olan temaslardan yakınıldı. Diğer yandan ‘basın özgürlüğü’ naraları atan Avrupa’nın Ankara’yı eleştirdiği şeylerin başında da medya yer aldı. Rus basın kuruluşlarının faaliyetlerini engellediklerini raporda açık açık itiraf eden AP, aynı sansürü Türkiye’nin de yapmasını beklediklerini söyledi. Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğine en kısa sürede onay vermesi istendi.

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