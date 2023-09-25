https://sputniknews.com.tr/20230925/mansur-yavastan-aksenere-gecmis-olsun-mesaji-1075746485.html

Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T12:47+0300

2023-09-25T12:47+0300

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politika

mansur yavaş

meral akşener

hastane

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230925/programlari-ertelendi-hastaneye-kaldirilan-meral-aksenerin-saglik-durumu-nasil-1075737584.html

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mansur yavaş, meral akşener, hastane