https://sputniknews.com.tr/20230925/mansur-yavastan-aksenere-gecmis-olsun-mesaji-1075746485.html
Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı
Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T12:47+0300
2023-09-25T12:47+0300
2023-09-25T12:47+0300
politika
mansur yavaş
meral akşener
hastane
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/programlari-ertelendi-hastaneye-kaldirilan-meral-aksenerin-saglik-durumu-nasil-1075737584.html
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mansur yavaş, meral akşener, hastane
mansur yavaş, meral akşener, hastane
Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.