https://sputniknews.com.tr/20230925/kremlin-erdoganin-aliyev-ile-gorusmesinden-umutluyuz-1075749308.html

Kremlin: Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinden umutluyuz

Kremlin: Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinden umutluyuz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmenin Karabağ'ın... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T14:36+0300

2023-09-25T14:36+0300

2023-09-25T14:36+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

azerbaycan

türkiye

karabağ

dağlık karabağ

kremlin

kremlin

rusya

dmitriy peskov

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Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında Karabağ’daki son durum ve Erdoğan’ın Nahçıvan gezisini değerlendiren Peskov, "Moskova, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in Erdoğan da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin her zaman bölgedeki güvenliğe katkı sağlamasını ve yaşanan gerilimlerden sonra Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını umut ediyor" dedi.“Bu görüşmeden beklentimiz de bu yönde” diyen Kremlin Sözcüsü, Türkiye ve Azerbaycan’ın iki egemen ülke olduğunu hatırlatırken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:“Hem Türkiye hem Azerbaycan egemen ülkelerdir ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik egemen haklarını kullanıyorlar. Bakü ve Ankara arasında ne kadar yakın ilişkiler olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Moskova da hem Ankara ile hem de Bakü'yle çok yakın ilişkilere sahip.”Kosova makamları Sırplara önyargılı yaklaşıyorSırbistan ve Kosova arasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Peskov, Kosova makamlarının Sırplara önyargılı yaklaştığını vurguladı.Bölgedeki durumun son derece zor olduğuna işaret eden Peskov, "Kosova tarafında, Sırplara karşı geleneksel olarak önyargılı bir tutum görüyoruz. Bu, geleneksel olarak dengesiz bir çizgi" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'in bölgedeki son derece gergin ve tehlikeli durumu çok dikkatli bir şekilde izlediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-nahcivana-gitti-1075745150.html

türkiye

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

rusya

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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, türkiye, karabağ, dağlık karabağ, kremlin, kremlin, rusya, dmitriy peskov, ankara