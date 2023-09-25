https://sputniknews.com.tr/20230925/kremlin-erdoganin-aliyev-ile-gorusmesinden-umutluyuz-1075749308.html
Kremlin: Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinden umutluyuz
Kremlin: Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinden umutluyuz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmenin Karabağ'ın... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T14:36+0300
2023-09-25T14:36+0300
2023-09-25T14:36+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
türkiye
karabağ
dağlık karabağ
kremlin
kremlin
rusya
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/06/1060854839_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_28268385c4d5ac64bc99e28a57d20f73.jpg
Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında Karabağ’daki son durum ve Erdoğan’ın Nahçıvan gezisini değerlendiren Peskov, "Moskova, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in Erdoğan da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin her zaman bölgedeki güvenliğe katkı sağlamasını ve yaşanan gerilimlerden sonra Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını umut ediyor" dedi.“Bu görüşmeden beklentimiz de bu yönde” diyen Kremlin Sözcüsü, Türkiye ve Azerbaycan’ın iki egemen ülke olduğunu hatırlatırken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:“Hem Türkiye hem Azerbaycan egemen ülkelerdir ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik egemen haklarını kullanıyorlar. Bakü ve Ankara arasında ne kadar yakın ilişkiler olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Moskova da hem Ankara ile hem de Bakü'yle çok yakın ilişkilere sahip.”Kosova makamları Sırplara önyargılı yaklaşıyorSırbistan ve Kosova arasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Peskov, Kosova makamlarının Sırplara önyargılı yaklaştığını vurguladı.Bölgedeki durumun son derece zor olduğuna işaret eden Peskov, "Kosova tarafında, Sırplara karşı geleneksel olarak önyargılı bir tutum görüyoruz. Bu, geleneksel olarak dengesiz bir çizgi" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'in bölgedeki son derece gergin ve tehlikeli durumu çok dikkatli bir şekilde izlediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-nahcivana-gitti-1075745150.html
türkiye
azerbaycan
karabağ
dağlık karabağ
rusya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/06/1060854839_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1c138df55cdf2826ce6d2065296b623c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, azerbaycan, türkiye, karabağ, dağlık karabağ, kremlin, kremlin, rusya, dmitriy peskov, ankara
recep tayyip erdoğan, azerbaycan, türkiye, karabağ, dağlık karabağ, kremlin, kremlin, rusya, dmitriy peskov, ankara
Kremlin: Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinden umutluyuz
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmenin Karabağ'ın güvenliğine ve bölgedeki yaşamın normalleşmesine katkı sağlayacağını umduğunu ifade etti.
Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında Karabağ’daki son durum ve Erdoğan’ın Nahçıvan gezisini değerlendiren Peskov, "Moskova, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in Erdoğan da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin her zaman bölgedeki güvenliğe katkı sağlamasını ve yaşanan gerilimlerden sonra Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını umut ediyor" dedi.
“Bu görüşmeden beklentimiz de bu yönde” diyen Kremlin Sözcüsü, Türkiye ve Azerbaycan’ın iki egemen ülke olduğunu hatırlatırken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
“Hem Türkiye hem Azerbaycan egemen ülkelerdir ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik egemen haklarını kullanıyorlar. Bakü ve Ankara arasında ne kadar yakın ilişkiler olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Moskova da hem Ankara ile hem de Bakü'yle çok yakın ilişkilere sahip.”
Kosova makamları Sırplara önyargılı yaklaşıyor
Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Peskov, Kosova makamlarının Sırplara önyargılı yaklaştığını vurguladı.
Bölgedeki durumun son derece zor olduğuna işaret eden Peskov, "Kosova tarafında, Sırplara karşı geleneksel olarak önyargılı bir tutum görüyoruz. Bu, geleneksel olarak dengesiz bir çizgi" ifadelerini kullandı.
Peskov, Kremlin'in bölgedeki son derece gergin ve tehlikeli durumu çok dikkatli bir şekilde izlediğini sözlerine ekledi.