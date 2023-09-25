https://sputniknews.com.tr/20230925/kongre-uyesi-abd-ordusu-pislik-ve-camur-icerisinde-yasarken-ukraynaya-yardim-oyu-vermeyecegim-1075741918.html
Kongre üyesi: ABD ordusu 'pislik ve çamur' içerisinde yaşarken Ukrayna'ya yardım oyu vermeyeceğim
Kongre üyesi: ABD ordusu 'pislik ve çamur' içerisinde yaşarken Ukrayna'ya yardım oyu vermeyeceğim
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD ordusunun pislik ve çamur içinde yaşarken Ukrayna için yeni yardım oyu kullanmayacağını söyledi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T10:42+0300
2023-09-25T10:42+0300
2023-09-25T10:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd temsilciler meclisi
rusya
vladimir zelenskiy
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Yakın zamanda ABD'de tepkilere neden olan 12 askeri üssü inceleyen Devlet Denetim Ofisi'nin raporlarına dikkat çeken Kongre üyesi Greene, ABD askerlerinin patlamış kanalizasyonlar, çalışmayan klimalar, küf ve hamamböcekleriyle yaşarken Ukrayna için daha fazla yardıma onay vermeyeceğini belirtti. Greene, "Biden'ın Savunma Bakanlığı ABD ordusunu kendi üslerinde pislik içinde yaşamaya zorlarken, Ukrayna için daha fazla para talep ediyor! Ordumuza çöpten daha kötü muamele edilirken savaşı finanse etmek için oy kullanmayacağım" ifadelerini kaydetti. Beyaz Saray, Kongre'den Ukraynalılar için 2023'ün son çeyreğinde kullanılmak üzere 24 milyar dolar daha istiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi ve bir Cumhuriyetçi olan Taylor Greene, Kiev'e yardım edilmesine uzun süredir karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/kuzey-kore-acikladi-abd-askeri-ordusundaki-irkciliktan-kacti-siginma-istiyor-1074684396.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi, rusya, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi, rusya, vladimir zelenskiy
Kongre üyesi: ABD ordusu 'pislik ve çamur' içerisinde yaşarken Ukrayna'ya yardım oyu vermeyeceğim
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD ordusunun pislik ve çamur içinde yaşarken Ukrayna için yeni yardım oyu kullanmayacağını söyledi.
Yakın zamanda ABD'de tepkilere neden olan 12 askeri üssü inceleyen Devlet Denetim Ofisi'nin raporlarına dikkat çeken Kongre üyesi Greene, ABD askerlerinin patlamış kanalizasyonlar, çalışmayan klimalar, küf ve hamamböcekleriyle yaşarken Ukrayna için daha fazla yardıma onay vermeyeceğini belirtti.
Greene, "Biden'ın Savunma Bakanlığı ABD ordusunu kendi üslerinde pislik içinde yaşamaya zorlarken, Ukrayna için daha fazla para talep ediyor! Ordumuza çöpten daha kötü muamele edilirken savaşı finanse etmek için oy kullanmayacağım" ifadelerini kaydetti.
Beyaz Saray, Kongre'den Ukraynalılar için 2023'ün son çeyreğinde kullanılmak üzere 24 milyar dolar daha istiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi ve bir Cumhuriyetçi olan Taylor Greene, Kiev'e yardım edilmesine uzun süredir karşı çıkıyor.