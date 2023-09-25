https://sputniknews.com.tr/20230925/kongre-uyesi-abd-ordusu-pislik-ve-camur-icerisinde-yasarken-ukraynaya-yardim-oyu-vermeyecegim-1075741918.html

Kongre üyesi: ABD ordusu 'pislik ve çamur' içerisinde yaşarken Ukrayna'ya yardım oyu vermeyeceğim

Kongre üyesi: ABD ordusu 'pislik ve çamur' içerisinde yaşarken Ukrayna'ya yardım oyu vermeyeceğim

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD ordusunun pislik ve çamur içinde yaşarken Ukrayna için yeni yardım oyu kullanmayacağını söyledi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T10:42+0300

2023-09-25T10:42+0300

2023-09-25T10:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd temsilciler meclisi

rusya

vladimir zelenskiy

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Yakın zamanda ABD'de tepkilere neden olan 12 askeri üssü inceleyen Devlet Denetim Ofisi'nin raporlarına dikkat çeken Kongre üyesi Greene, ABD askerlerinin patlamış kanalizasyonlar, çalışmayan klimalar, küf ve hamamböcekleriyle yaşarken Ukrayna için daha fazla yardıma onay vermeyeceğini belirtti. Greene, "Biden'ın Savunma Bakanlığı ABD ordusunu kendi üslerinde pislik içinde yaşamaya zorlarken, Ukrayna için daha fazla para talep ediyor! Ordumuza çöpten daha kötü muamele edilirken savaşı finanse etmek için oy kullanmayacağım" ifadelerini kaydetti. Beyaz Saray, Kongre'den Ukraynalılar için 2023'ün son çeyreğinde kullanılmak üzere 24 milyar dolar daha istiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi ve bir Cumhuriyetçi olan Taylor Greene, Kiev'e yardım edilmesine uzun süredir karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230816/kuzey-kore-acikladi-abd-askeri-ordusundaki-irkciliktan-kacti-siginma-istiyor-1074684396.html

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ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi, rusya, vladimir zelenskiy