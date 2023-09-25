https://sputniknews.com.tr/20230925/iyi-partinin-istanbul-adayi-muharrem-ince-iddiasina-yanit-1075748113.html
'İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce' iddiasına yanıt
'İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce' iddiasına yanıt
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olacağı iddialarını "Öyle bir konu yok" diye... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T13:28+0300
2023-09-25T13:28+0300
2023-09-25T13:28+0300
politika
meral akşener
iyi parti
muharrem ince
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CHP'de il kongreleri sürerken, 81 ilde aday çıkaracağını duyuran İYİ Parti'de ise büyükşehir adayları merak konusu oldu.Özellikle Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin göstereceği adaylar merakla beklenirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündem yarattı.TV100'deki canlı yayına konuk olan Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, adaylık iddialarını İnce'ye sorduğunu açıkladı.Dr. Masum Türker'in açıklamaları şöyle: "Ben Muharrem İnce'ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki 'Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında'. O da bana şu yanıtı verdi: 'Öyle bir konu yoktur. Saygılar."
https://sputniknews.com.tr/20230923/aksener-cok-sasiracaksiniz-demisti-iyi-partinin-istanbul-adayi-muharrem-ince-iddiasi-1075715435.html
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meral akşener, iyi parti, muharrem ince
meral akşener, iyi parti, muharrem ince
'İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce' iddiasına yanıt
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olacağı iddialarını "Öyle bir konu yok" diye yalanladı.
CHP'de il kongreleri sürerken, 81 ilde aday çıkaracağını duyuran İYİ Parti'de ise büyükşehir adayları merak konusu oldu.
Özellikle Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin göstereceği adaylar merakla beklenirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündem yarattı.
TV100'deki canlı yayına konuk olan Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, adaylık iddialarını İnce'ye sorduğunu açıkladı.
Dr. Masum Türker'in açıklamaları şöyle: "Ben Muharrem İnce'ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki 'Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında'. O da bana şu yanıtı verdi: 'Öyle bir konu yoktur. Saygılar."