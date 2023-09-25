https://sputniknews.com.tr/20230925/istiklal-caddesi-saldirisi-davasinda-3-tahliye-1075751905.html
İstiklal Caddesi saldırısı davasında 3 tahliye
İstiklal Caddesi saldırısı davasında 3 tahliye
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T15:15+0300
2023-09-25T15:15+0300
2023-09-25T16:55+0300
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istiklal caddesi
saldırı
tahliye
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İstanbul Beyoğlu'nda, PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, bir kısım tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Elşeybun, Ahlam Albashır'la Esenler'de annesinin yanında çalıştığı sırada tanıştıklarını, Türkçe bildiği için Albashır'a tercümanlık yaptığını öne sürdü.Sanık Elşeybun, üzerine atılı suçlamaları reddederek,"Bir kere Taksim'e bir kere de Fatih'e gittik. Ben gitmek istemiyordum. Sürekli fotoğraf çekiyordu. O kadar çok fotoğraf çekmesinden şüphelenip sordum. O da ablasına göndermek için çektiğini söyledi." diye konuştu.Duruşmada söz alan sanık Ahlam Albashır ise "Sadece kız kardeşimle konuşmak istiyorum." dedi.Hazni Gölge de 33 yıldır Edirne'de ikamet ettiğini, saldırıdan bir ay önce sanık Khalil Manje Hussein ile göçmen kaçakçılığı üzerine görüştüğünü anlatarak, olay tarihinde bu kişiyle görüşmediğini öne sürdü.Sanıklardan sadece Hüseyin Güneş'i tanıdığını iddia eden Gölge, "Ülkeme bu saldırıyı yapanları kınıyorum. Böyle bir davada karşınızda olduğumdan dolayı utanç duyuyorum. Terörden yargılanmam psikolojimi bozmuştur." ifadesini kullandı.Duruşmada söz alan diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Zekariya Muhammed Şemmuni, Muhammed Şiho, Mesut Hesso'nun, üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulayan heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.Mahkeme heyeti, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/istiklal-bombacisi-sorusturma-asamasindaki-ifadesini-degistirdi-1073630200.html
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istiklal caddesi, saldırı, tahliye
istiklal caddesi, saldırı, tahliye
İstiklal Caddesi saldırısı davasında 3 tahliye
15:15 25.09.2023 (güncellendi: 16:55 25.09.2023) Abone ol
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda, PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, bir kısım tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Elşeybun, Ahlam Albashır'la Esenler'de annesinin yanında çalıştığı sırada tanıştıklarını, Türkçe bildiği için Albashır'a tercümanlık yaptığını öne sürdü.
Sanık Elşeybun, üzerine atılı suçlamaları reddederek,"Bir kere Taksim'e bir kere de Fatih'e gittik. Ben gitmek istemiyordum. Sürekli fotoğraf çekiyordu. O kadar çok fotoğraf çekmesinden şüphelenip sordum. O da ablasına göndermek için çektiğini söyledi." diye konuştu.
Duruşmada söz alan sanık Ahlam Albashır ise "Sadece kız kardeşimle konuşmak istiyorum." dedi.
Hazni Gölge de 33 yıldır Edirne'de ikamet ettiğini, saldırıdan bir ay önce sanık Khalil Manje Hussein ile göçmen kaçakçılığı üzerine görüştüğünü anlatarak, olay tarihinde bu kişiyle görüşmediğini öne sürdü.
Sanıklardan sadece Hüseyin Güneş'i tanıdığını iddia eden Gölge, "Ülkeme bu saldırıyı yapanları kınıyorum. Böyle bir davada karşınızda olduğumdan dolayı utanç duyuyorum. Terörden yargılanmam psikolojimi bozmuştur." ifadesini kullandı.
Duruşmada söz alan diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Zekariya Muhammed Şemmuni, Muhammed Şiho, Mesut Hesso'nun, üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.
Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulayan heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyeti, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.