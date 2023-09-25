https://sputniknews.com.tr/20230925/havada-30-dakika-boyunca-asili-kaldilar-1075752206.html
Havada 30 dakika boyunca asılı kaldılar
Havada 30 dakika boyunca asılı kaldılar
Kanada'da lunaparkta yer alan bir kamikazede yaşanan arızanın ardından yolcular yaklaşık 30 dakika boyunca baş aşağı asılı kaldı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T15:42+0300
2023-09-25T15:42+0300
2023-09-25T15:42+0300
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kanada
lunapark
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ontario
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Kanada'nın Ontario kentinde bir lunaparktaki kamikazede yaşanan arıza nedeniyle yolcular yarım saat baş aşağı asılı kalarak kurtarılmayı bekledi.Olaya müdahale eden ekipler yolcuları kurtarırken sağlık ekipleri de tıbbi müdahalede bulundu.Lunaparkta yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.
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Havada 30 dakika boyunca asılı kaldılar
Havada 30 dakika boyunca asılı kaldılar
2023-09-25T15:42+0300
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video, kanada, lunapark, ottawa, ontario, видео
video, kanada, lunapark, ottawa, ontario, видео
Havada 30 dakika boyunca asılı kaldılar
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Kanada'da lunaparkta yer alan bir kamikazede yaşanan arızanın ardından yolcular yaklaşık 30 dakika boyunca baş aşağı asılı kaldı.
Kanada'nın Ontario kentinde bir lunaparktaki kamikazede yaşanan arıza nedeniyle yolcular yarım saat baş aşağı asılı kalarak kurtarılmayı bekledi.
Olaya müdahale eden ekipler yolcuları kurtarırken sağlık ekipleri de tıbbi müdahalede bulundu.
Lunaparkta yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.