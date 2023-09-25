https://sputniknews.com.tr/20230925/hastaneye-kaldirilan-aksenerin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1075748999.html

Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Rahatsızlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, açıklamalarda bulundu. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T14:02+0300

2023-09-25T14:02+0300

2023-09-25T14:02+0300

politika

meral akşener

kürşad zorlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075575346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0da13b347d4cbb1dfeacdd785a3ca07b.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Zorlu şunları söyledi:"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir’de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."

https://sputniknews.com.tr/20230924/iyi-parti-sozcusu-zorlu-paylasti-aksenerin--programlari-ertelendi-1075732465.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, kürşad zorlu