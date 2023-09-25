https://sputniknews.com.tr/20230925/hastaneye-kaldirilan-aksenerin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1075748999.html
Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Rahatsızlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, açıklamalarda bulundu. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T14:02+0300
2023-09-25T14:02+0300
2023-09-25T14:02+0300
politika
meral akşener
kürşad zorlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Zorlu şunları söyledi:"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir’de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."
https://sputniknews.com.tr/20230924/iyi-parti-sozcusu-zorlu-paylasti-aksenerin--programlari-ertelendi-1075732465.html
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meral akşener, kürşad zorlu
meral akşener, kürşad zorlu
Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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Rahatsızlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir’de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."