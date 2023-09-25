https://sputniknews.com.tr/20230925/esenlerde-is-merkezinde-asansor-dustu-yaralilar-var-1075746622.html

Esenler'de iş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var

Esenler'de iş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var

Esenler Birlik Mahallesi Akmercan İş Merkezi'nde içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştü. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T13:01+0300

2023-09-25T13:01+0300

2023-09-25T13:01+0300

türkiye

asansör

asansör faciası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075746692_0:2:525:297_1920x0_80_0_0_4ecaaa52e92548424d25ff91cdefec72.png

Esenler'de bir iş merkezinde asansör düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralanın olduğu öğrenildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asansör, asansör faciası