https://sputniknews.com.tr/20230925/esenlerde-is-merkezinde-asansor-dustu-yaralilar-var-1075746622.html
Esenler'de iş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var
Esenler'de iş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var
Esenler Birlik Mahallesi Akmercan İş Merkezi'nde içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştü. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T13:01+0300
2023-09-25T13:01+0300
2023-09-25T13:01+0300
türkiye
asansör
asansör faciası
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Esenler'de bir iş merkezinde asansör düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralanın olduğu öğrenildi.
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asansör, asansör faciası
Esenler'de iş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var
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Esenler Birlik Mahallesi Akmercan İş Merkezi'nde içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştü. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.
Esenler'de bir iş merkezinde asansör düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralanın olduğu öğrenildi.