https://sputniknews.com.tr/20230925/erivanda-hukumet-karsiti-eylemlerde-gozalti-sayisi-142ye-ulasti-1075746591.html
Erivan’da hükümet karşıtı eylemlerde gözaltı sayısı 168'e ulaştı
Erivan’da hükümet karşıtı eylemlerde gözaltı sayısı 168'e ulaştı
Ermenistan'ın başkenti Erivan’da hükümet karşıtı protestolara katılan 53 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T13:37+0300
2023-09-25T13:37+0300
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gözaltı
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Hükümet karşıtı protestocuların sabahın erken saatlerinden bu yana devam ettiği Erivan'da göstericiler yürüyüş düzenledi. Göstericilerin hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdiği ifade edildi.Ermenistanlı yetkililer tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, hükümet karşıtı eylemlere katılan 53 kişinin tutuklandığı belirtildi.Ermeni avukat Arsen Babayan'a göre gözaltına alınanlar arasında milletvekili Tadevos Avetisyan da yer alıyor.Bugün itibarıyla gözaltına alınanların sayısının 168 kişiye ulaştığı aktarıldı.
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Erivan’da hükümet karşıtı eylemlerde gözaltı
Erivan’da hükümet karşıtı eylemlerde gözaltı
2023-09-25T13:37+0300
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video, erivan, gözaltı, ermenistan, видео
video, erivan, gözaltı, ermenistan, видео
Erivan’da hükümet karşıtı eylemlerde gözaltı sayısı 168'e ulaştı
13:37 25.09.2023 (güncellendi: 13:53 25.09.2023) Abone ol
Ermenistan'ın başkenti Erivan’da hükümet karşıtı protestolara katılan 53 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
Hükümet karşıtı protestocuların sabahın erken saatlerinden bu yana devam ettiği Erivan'da göstericiler yürüyüş düzenledi.
Göstericilerin hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdiği ifade edildi.
Ermenistanlı yetkililer tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, hükümet karşıtı eylemlere katılan 53 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Ermeni avukat Arsen Babayan'a göre gözaltına alınanlar arasında milletvekili Tadevos Avetisyan da yer alıyor.
Bugün itibarıyla gözaltına alınanların sayısının 168 kişiye ulaştığı aktarıldı.