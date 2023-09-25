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https://sputniknews.com.tr/20230925/emekli-maasi-asgari-ucret-ve-kidem-tazminati-tahmini-masadaki-rakam-belli-oluyor-1075738461.html
Asgari ücret, emekli maaşına zam ve kıdem tazminatı tahmini: Masadaki rakam belli oluyor
Asgari ücret, emekli maaşına zam ve kıdem tazminatı tahmini: Masadaki rakam belli oluyor
Milyonlarca emekli, zam düzenlemesini merakla takip ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, "Sene başı itibarıyla enflasyon farkı ile beraber en az yüzde 40-45'lik... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T07:40+0300
2023-09-25T07:43+0300
ekonomi
kıdem tazminatı fonu
kıdem tazminatı
asgari ücret
emekli maaşı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin konuştu. Yılmaz, "Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" dedi.Yılmaz kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin ise, “Şu anda bir çalışmamız yok. Bizim bir politikamız var hep söylüyoruz. Bu konularda geniş çalışan kesimleri ilgilendiren konularda prensibimiz var. Sendikalarla uzlaşmadan bu konularda hiçbir zaman adım atmadık atmayacağız. Bu anlamda herkes emin olsun” ifadelerini kullandı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Milliyet'in haberine göre, milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam oranlarına çevrildi. Peki en düşük emekli maaşında ne kadar artış yapılacak? Ekonomist Muhammet Bayram masadaki en güçlü tahminin açıkladı.Bayram açıklamasında şunları kaydetti:"Sene başı itibarıyla enflasyon farkı ile beraber en az yüzde 40-45'lik bir artış emeklilerimize yapılacak. Ama bahsi geçen düzenleme ekim ayında artış yapılıp yapılmayacağı. En düşük emekli maaşı aynı düzeyde kaldı. 7500 TL seviyesi gerçekten düşük bir seviye. Sayın Binali Yıldırım da ekim ayını işaret etmişti. Bu mutlak suretle Kabine’de konuşulacaktır.Bir önceki dönemde sayın Devlet Bahçeli’nin de en düşük emekli maaşına seyyanen zam çağrısı olmuştu. Ben ekim ayı içerisinde en düşük emekli maaşına ara bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum.Asıl düzenlemenin sayın Cevdet Yılmaz’ın işaret ettiği gibi sene sonu olacağı açıklaması üzerine ana düzenlemenin sene başında olacağını düşünüyorum. Ekim ayında yapılacak düzenleme ara bir zam olarak en düşük emekli maaşı alanlara yönelik düzenleme olabilir.Kıdem tazminatı tartışmasıKıdem tazminatı fonuna ilişkin gelişmeler çok konuşuldu. İlk fitili ateşleyen TÜRK-İŞ Başkanı sayın Ergün Atalay’dı. Atalay, kıdem tazminatına ilişkin “Bu işçinin hakkı, emeklilikle bağdaştırılamaz” dedi. Bu yanlış anlaşıldı. Açıklamanın asıl nedeni OVP açıklanırken Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) gelip gelmeyeceği konusuydu. TES'te işverenin ayrıca çalışanı adına prim yatırabileceği bir husustu. TES'in gelmesi ile birlikte kıdem tazminatının son bulması gibi bir durum bence mümkün değil.Kıdem tazminatı işçinin bir hakkı, işçi çalıştığı yıl boyunca sene içerisinde giydirilmiş brüt ücret üzerinden bir kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bundan sonra kıdem tazminatının kaldırılmasıyla ilgili bir girişim olmayacağını düşünüyorum.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışanın, emekçinin daha fazla yanında olmaya yönelik bir düzenleme. İşverenin fiili olarak ayırmadığı kıdem tazminatının belki bir kısmı TES'e aktarılarak bunun önü açılabilir. İşçiye şu anda kıdem tazminatı adı altında fon yatırılması düşünülüyor. Bu işveren tarafından çalışanına verilmek zorunda. Türkiye’de işini doğru yapan şirketler hariç kıdem tazminatı fonu ayrılmıyor.İlerleyen zamanlarda kıdem tazminatına ilişkin düzenleme beklemiyorum ama işverenin fiili olarak ayırması gerektiği kıdem tazminatı tutarını ayırmadığı için bunun belli bir payının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne girerek fiili olarak prim yatırılmasının önü açılabilir. Bu işçi açısından çok önemlidir. Çalışanlar için ikinci basamak bir emeklilik olacaktır.Asgari ücret beklentisiYıl sonu asgari ücret beklentimiz şu anda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara yüzde 50 artış olacağını söyledi. Yıl sonu itibarıyla yüzde 40-45 arası bir altı aylık enflasyon bekleniyor. Ben en az yüzde 40’lar seviyesinde artış olacağını, asgari ücretin net 15 bin liradan başlayacağını düşünüyorum.TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları var. Daha önce Çalışma Bakanı tarafından ‘Asgari ücret ne olmalı?’ anketi yapılmıştı. Bu dönemde de böyle bir anket yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 15 bin TL psikolojik sınırı aşacağını düşünüyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20230924/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-enflasyon-mesaji-dususleri-daha-erken-gorecegiz-1075725463.html
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kıdem tazminatı fonu, kıdem tazminatı, asgari ücret, emekli maaşı
kıdem tazminatı fonu, kıdem tazminatı, asgari ücret, emekli maaşı

Asgari ücret, emekli maaşına zam ve kıdem tazminatı tahmini: Masadaki rakam belli oluyor

07:40 25.09.2023 (güncellendi: 07:43 25.09.2023)
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
© AA
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Milyonlarca emekli, zam düzenlemesini merakla takip ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, "Sene başı itibarıyla enflasyon farkı ile beraber en az yüzde 40-45'lik bir artış emeklilerimize yapılacak" dedi. Bayram, asgari ücrete zamla ilgili de tahminini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin konuştu. Yılmaz, "Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" dedi.
Yılmaz kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin ise, “Şu anda bir çalışmamız yok. Bizim bir politikamız var hep söylüyoruz. Bu konularda geniş çalışan kesimleri ilgilendiren konularda prensibimiz var. Sendikalarla uzlaşmadan bu konularda hiçbir zaman adım atmadık atmayacağız. Bu anlamda herkes emin olsun” ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milliyet'in haberine göre, milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam oranlarına çevrildi. Peki en düşük emekli maaşında ne kadar artış yapılacak? Ekonomist Muhammet Bayram masadaki en güçlü tahminin açıkladı.
Bayram açıklamasında şunları kaydetti:
"Sene başı itibarıyla enflasyon farkı ile beraber en az yüzde 40-45'lik bir artış emeklilerimize yapılacak. Ama bahsi geçen düzenleme ekim ayında artış yapılıp yapılmayacağı. En düşük emekli maaşı aynı düzeyde kaldı. 7500 TL seviyesi gerçekten düşük bir seviye. Sayın Binali Yıldırım da ekim ayını işaret etmişti. Bu mutlak suretle Kabine’de konuşulacaktır.
Bir önceki dönemde sayın Devlet Bahçeli’nin de en düşük emekli maaşına seyyanen zam çağrısı olmuştu. Ben ekim ayı içerisinde en düşük emekli maaşına ara bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum.
Asıl düzenlemenin sayın Cevdet Yılmaz’ın işaret ettiği gibi sene sonu olacağı açıklaması üzerine ana düzenlemenin sene başında olacağını düşünüyorum. Ekim ayında yapılacak düzenleme ara bir zam olarak en düşük emekli maaşı alanlara yönelik düzenleme olabilir.

Kıdem tazminatı tartışması

Kıdem tazminatı fonuna ilişkin gelişmeler çok konuşuldu. İlk fitili ateşleyen TÜRK-İŞ Başkanı sayın Ergün Atalay’dı. Atalay, kıdem tazminatına ilişkin “Bu işçinin hakkı, emeklilikle bağdaştırılamaz” dedi. Bu yanlış anlaşıldı. Açıklamanın asıl nedeni OVP açıklanırken Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) gelip gelmeyeceği konusuydu. TES'te işverenin ayrıca çalışanı adına prim yatırabileceği bir husustu. TES'in gelmesi ile birlikte kıdem tazminatının son bulması gibi bir durum bence mümkün değil.
Kıdem tazminatı işçinin bir hakkı, işçi çalıştığı yıl boyunca sene içerisinde giydirilmiş brüt ücret üzerinden bir kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bundan sonra kıdem tazminatının kaldırılmasıyla ilgili bir girişim olmayacağını düşünüyorum.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışanın, emekçinin daha fazla yanında olmaya yönelik bir düzenleme. İşverenin fiili olarak ayırmadığı kıdem tazminatının belki bir kısmı TES'e aktarılarak bunun önü açılabilir. İşçiye şu anda kıdem tazminatı adı altında fon yatırılması düşünülüyor. Bu işveren tarafından çalışanına verilmek zorunda. Türkiye’de işini doğru yapan şirketler hariç kıdem tazminatı fonu ayrılmıyor.
İlerleyen zamanlarda kıdem tazminatına ilişkin düzenleme beklemiyorum ama işverenin fiili olarak ayırması gerektiği kıdem tazminatı tutarını ayırmadığı için bunun belli bir payının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne girerek fiili olarak prim yatırılmasının önü açılabilir. Bu işçi açısından çok önemlidir. Çalışanlar için ikinci basamak bir emeklilik olacaktır.

Asgari ücret beklentisi

Yıl sonu asgari ücret beklentimiz şu anda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara yüzde 50 artış olacağını söyledi. Yıl sonu itibarıyla yüzde 40-45 arası bir altı aylık enflasyon bekleniyor. Ben en az yüzde 40’lar seviyesinde artış olacağını, asgari ücretin net 15 bin liradan başlayacağını düşünüyorum.
TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları var. Daha önce Çalışma Bakanı tarafından ‘Asgari ücret ne olmalı?’ anketi yapılmıştı. Bu dönemde de böyle bir anket yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 15 bin TL psikolojik sınırı aşacağını düşünüyorum.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması
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