https://sputniknews.com.tr/20230925/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari-nasil-1075739884.html
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları nasıl?
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları nasıl?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,1910 liradan, euro 28,9690 liradan haftaya başladı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T09:19+0300
2023-09-25T09:19+0300
2023-09-25T09:19+0300
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Serbest piyasada 27,1890 liradan alınan dolar 27,1910 liradan satılıyor. 28,9670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9690 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 27,1660 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9830 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 679 lira, çeyrek altın 2 bin 721 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 853 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1921 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.039 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 93.42 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93.42 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.079 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları nasıl?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,1910 liradan, euro 28,9690 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 27,1890 liradan alınan dolar 27,1910 liradan satılıyor. 28,9670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9690 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,1660 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9830 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 679 lira, çeyrek altın 2 bin 721 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 853 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1921 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.039 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 93.42 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93.42 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.079 dolar seviyesinde.