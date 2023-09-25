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ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
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Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi
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ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
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Ceyda Karan'la Eksen
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Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
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Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
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ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
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ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
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İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı
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Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
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ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
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Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
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Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
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ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti