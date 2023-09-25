https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-bugun-nahcivana-gidiyor-1075736462.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Nahçıvan'a gidiyor. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T05:27+0300

2023-09-25T05:27+0300

2023-09-25T05:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

azerbeycan

ilham aliyev

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.Cevdet Yılmaz vekalet edecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230924/erdogan-aliyev-ile-gorusecek-4-ulke-masaya-oturabilir--1075725713.html

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