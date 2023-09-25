https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-bugun-nahcivana-gidiyor-1075736462.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Nahçıvan'a gidiyor. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T05:27+0300
2023-09-25T05:27+0300
2023-09-25T05:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
azerbeycan
ilham aliyev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075736308_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_059daaeacb97c5705bd82de490def7ac.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.Cevdet Yılmaz vekalet edecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230924/erdogan-aliyev-ile-gorusecek-4-ulke-masaya-oturabilir--1075725713.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075736308_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ad9f7a499add78e6c8f976f87aaca383.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nahçıvan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Nahçıvan'a gidiyor
05:27 25.09.2023 (güncellendi: 05:48 25.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Nahçıvan'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.
Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.