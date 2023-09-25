https://sputniknews.com.tr/20230925/besiktas-stadyumunun-ismi-degisti-tupras-oldu-1075755606.html

Beşiktaş stadyumunun ismi değişti: Tüpraş oldu

Beşiktaş stadyumunun ismi değişti: Tüpraş oldu

Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T18:21+0300

2023-09-25T18:21+0300

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tüpraş

beşiktaş

stadyum

spor

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Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır" denildi.

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