https://sputniknews.com.tr/20230925/besiktas-stadyumunun-ismi-degisti-tupras-oldu-1075755606.html
Beşiktaş stadyumunun ismi değişti: Tüpraş oldu
Beşiktaş stadyumunun ismi değişti: Tüpraş oldu
Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T18:21+0300
2023-09-25T18:21+0300
2023-09-25T18:25+0300
tüpraş
beşiktaş
stadyum
spor
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Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır" denildi.
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beşiktaş stadyumunun ismi değişti mi, beşiktaş stadyumunun ismi ne oldu, beşiktaş stadyumunun ismi tüpraş oldu, neden tüpraş
beşiktaş stadyumunun ismi değişti mi, beşiktaş stadyumunun ismi ne oldu, beşiktaş stadyumunun ismi tüpraş oldu, neden tüpraş
Beşiktaş stadyumunun ismi değişti: Tüpraş oldu
18:21 25.09.2023 (güncellendi: 18:25 25.09.2023) Abone ol
Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır" denildi.