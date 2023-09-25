https://sputniknews.com.tr/20230925/benzine-indirim-geliyor-1075743212.html

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine salı gecesi indirim... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T11:04+0300

2023-09-25T11:04+0300

2023-09-25T11:04+0300

ekonomi

benzin

zam

indirim

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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapıldı.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230914/motorinin-ardindan-benzine-zam-akaryakitta-guncel-fiyatlar-1075460849.html

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benzin, zam, indirim