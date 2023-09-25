https://sputniknews.com.tr/20230925/bangladeste-dang-hummasi-salgini-900-kisi-hayatini-kaybetti-1075741888.html

Bangladeş'te dang humması salgını: 900 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te dang humması salgını: 900 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (DGHS) ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 909’a yükseldiğini açıkladı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

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Ülkede dün16 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 8 kişi ise hastaneye başvurdu. Bangladeş'te her gün ortalama 2 bin 600 ile 2bin 800 hastanın dang humması nedeniyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Ayrıca, Bangladeş'te dang humması vakaları nedeniyle hastanelerde yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.Bangladeş Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 10 bin 470 dang humması hastası tedavi görüyor.

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