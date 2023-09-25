https://sputniknews.com.tr/20230925/bangladeste-dang-hummasi-salgini-900-kisi-hayatini-kaybetti-1075741888.html
Bangladeş'te dang humması salgını: 900 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te dang humması salgını: 900 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (DGHS) ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 909’a yükseldiğini açıkladı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T10:46+0300
2023-09-25T10:46+0300
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bangladeş
dang humması
salgın
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Ülkede dün16 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 8 kişi ise hastaneye başvurdu. Bangladeş'te her gün ortalama 2 bin 600 ile 2bin 800 hastanın dang humması nedeniyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Ayrıca, Bangladeş'te dang humması vakaları nedeniyle hastanelerde yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.Bangladeş Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 10 bin 470 dang humması hastası tedavi görüyor.
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Bangladeş'te dang humması salgını: 900 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te dang humması salgını: 900 kişi hayatını kaybetti
2023-09-25T10:46+0300
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video, bangladeş, dang humması, salgın, видео
video, bangladeş, dang humması, salgın, видео
Bangladeş'te dang humması salgını: 900 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (DGHS) ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 909’a yükseldiğini açıkladı.
Ülkede dün16 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 8 kişi ise hastaneye başvurdu.
Bangladeş'te her gün ortalama 2 bin 600 ile 2bin 800 hastanın dang humması nedeniyle hastaneye başvurduğu bildirildi.
Ayrıca, Bangladeş'te dang humması vakaları nedeniyle hastanelerde yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.
Bangladeş Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 10 bin 470 dang humması hastası tedavi görüyor.