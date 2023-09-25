https://sputniknews.com.tr/20230925/abdde-rusvetle-suclanan-senator-menendez-aklanacagima-kesinlikle-inaniyorum-1075757335.html

ABD'de rüşvetle suçlanan Senatör Menendez: Aklanacağıma kesinlikle inanıyorum

ABD'de rüşvetle suçlanan Senatör Menendez: Aklanacağıma kesinlikle inanıyorum

New Jersey Senatörü Bob Menendez, hakkındaki rüşvet iddialarından aklanacağına inandığını söyledi. Menendez "Tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T20:51+0300

2023-09-25T20:51+0300

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abd

senatör

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ABD'de Demokrat Senatör Menendez, basın toplantısında, konumunu Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı iddiasıyla federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.Menendez, "Başardığım her şey için, karşı çıkanlara ve beni küçümseyen herkese rağmen çalıştım. Bunun bugüne kadarki en büyük mücadele olacağının farkındayım ancak tüm süreç boyunca belirttiğim gibi, tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağıma değil, aynı zamanda New Jersey'in kıdemli senatörü olacağıma da kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.Bob Menendez, Mısır'da insan hakları ihlallerini örtbas ettiği iddialarına yanıt vermeye çalışırken, eşi Nadine Arslanian'ın telefonda Mısırlı yetkililerle yaptığı altınlarla ilgili konuşmasına hiç değinmezken, evinde bulunan yarım milyon dolara yakın para için ise, "Artık modası geçmiş görünebilir, ancak bunlar, 30 yıl boyunca yasal olarak elde ettiğim gelire dayalı olarak kişisel tasarruf hesaplarımdan çekilen paralardı" diye konuştu.Hakkındaki suçlamalardan dolayı Senato'dan istifa etmesi çağrılarına yanıt veren Menendez, eleştiri sahiplerini yargılama konusunda acele etmekle suçladı.Açıklamasını kağıttan okuyan Menendez, basın mensuplarının sorularını beklemeden salonu terk etti.Senatör Chuck Schumer, suçlamanın ardından, Senatör Menendez'in, sorun çözülene kadar Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılmaya karar verdiğini duyurmuştu.Daha önce de rüşvet ve yolsuzlukla suçlanmıştıNew Jersey Senatörü Menendez, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişlerce, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığından bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla soruşturuluyordu.Menendez'in, evinden çıkan külçe altın ve nakit para ile lüks hediye şeklindeki rüşvetleri, eşi Arslanian aracılığıyla kabul ettiği belirtiliyordu.Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması IS EG Halal'den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet aldığı da kaydediliyordu.2019'da birçok şirketin kontratları aniden iptal edilirken, IS EG'in dünya çapında helal et sertifikası almak üzere Mısır ile özel bir sözleşme yapması şüphe uyandırmıştı.İhalenin kamuoyunda tartışılmasıyla IS EG'in sahipleri ile Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmış ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardıma onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olmasının ilgili sözleşmenin yapılmasında etkili olduğu tartışmalarını beraberinde getirmişti.ABD'li senatör 2015'te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere en az 600 bin dolar tutarındaki hediyeleri kabul etmekle suçlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/abdde-turkiye-karsitligiyla-bilinen-senator-menendez-rusvet-almakla-suclandi-1075690251.html

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bob menendez, rüşvet, abd, senatör