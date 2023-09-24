YSK Başkanı Yener: Seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak

"14-28 Mayıs seçimlerinin ardından öncelikle tüm ilçe ve il seçim kurullarında bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi kâğıdı, kalem, mühür, oy kullanma karavanları gibi seçimde gerekli olan malzemeleri, stok durumunu ve ihtiyaç listelerinin bildirilmesi konusunda çalışma yaptık. Özellikle oy verme kabinlerinde eskime nedeniyle yıprananlar, kullanılamaz hale gelenler var. Onların yenilenmesi, oy torbaları kullanıldığı için yeni seçimde ihtiyaç olanların ne kadar olduğunun tespit edilmesi, temini için ihale yapılması ve hazır hale getirilmesi bir süreç alacağı için biz 1 Ocak’a kadar tüm malzeme eksikliğimizi peyderpey gideriyoruz."