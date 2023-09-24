https://sputniknews.com.tr/20230924/sultangazi-kent-ormaninda-yangin-2-kisinin-ellerinde-bidonla-kactigi-anlar-goruntulendi-1075729276.html

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: 2 kişinin ellerinde bidonla kaçtığı anlar görüntülendi

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: 2 kişinin ellerinde bidonla kaçtığı anlar görüntülendi

İstanbul'da Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. YAngına helikopterle havadan müdahale ediliyor. Ayrıca yangını çıkardığı iddia edilen 2... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T17:43+0300

2023-09-24T17:43+0300

2023-09-24T17:43+0300

türkiye

sultangazi

orman yangını

yangın

bidon

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Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri müdahale ediyor. Öte yandan, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

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sultangazi, orman yangını, yangın, bidon