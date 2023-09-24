https://sputniknews.com.tr/20230924/sultangazi-kent-ormaninda-yangin-2-kisinin-ellerinde-bidonla-kactigi-anlar-goruntulendi-1075729276.html
Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: 2 kişinin ellerinde bidonla kaçtığı anlar görüntülendi
Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: 2 kişinin ellerinde bidonla kaçtığı anlar görüntülendi
İstanbul'da Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. YAngına helikopterle havadan müdahale ediliyor. Ayrıca yangını çıkardığı iddia edilen 2... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T17:43+0300
2023-09-24T17:43+0300
2023-09-24T17:43+0300
türkiye
sultangazi
orman yangını
yangın
bidon
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Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri müdahale ediyor. Öte yandan, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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sultangazi, orman yangını, yangın, bidon
sultangazi, orman yangını, yangın, bidon
Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: 2 kişinin ellerinde bidonla kaçtığı anlar görüntülendi
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İstanbul'da Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. YAngına helikopterle havadan müdahale ediliyor. Ayrıca yangını çıkardığı iddia edilen 2 kişinin, ellerinde bidonla kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri müdahale ediyor.
Öte yandan, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.