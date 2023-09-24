https://sputniknews.com.tr/20230924/sahte-trafik-polisi-maltepespor-futbolcusu-cikti-1075723392.html

Sahte trafik polisi, Maltepespor futbolcusu çıktı

Sahte trafik polisi, Maltepespor futbolcusu çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda polis kılığına girerek trafik denetimi yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, Maltepespor futbolcusu Sadettin Kayalar olduğu tespit... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T12:52+0300

2023-09-24T12:52+0300

2023-09-24T12:52+0300

yaşam

futbolcu

taksi

sahte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/18/1075723234_0:380:1179:1043_1920x0_80_0_0_0d1dbd224ea03ad41ad24ba34c1a5f48.jpg

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yapmıştı. Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaşmıştı.Beyoğlu Asayiş polisi yakalamıştıGörüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlatmıştı. Görüntüleri inceleyeme alan polis, şahsın Sadettin Kayalar (26) olduğunu tespit etmişti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alınmıştı.Savcılıktan serbest bırakılmıştıEmniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapılmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin Kayalar savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan şahsın Maltepespor Futbol Kulübü’nde futbolcu olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan sözde uygulama anları ise kameralara yansımıştı.'Küçükken de trafik polisi olmak istemiştim'Sadettin Kayalar, "Gündemdeki videom hakkında bir kaç açıklama yapmak istiyorum. Taksim Tarlabaşı'nda arkadaşlarım ile eğlenmeye gittikten sonra evime dönmek için 45 dakika taksi bekledim. Boş taksiler geçip beni almayınca sinirlenip telefonumun ışığını yakıp trafiğin içine atladım. Bu durum yanlış anlaşılmış olabilir. Herkesten özür diliyorum. Mizah amaçlı da paylaştım. Zaten küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Böyle bir anı oldu. Yanlış anlaşıldıysam herkesten özür diliyorum. Beni Beyoğlu karakolundan aradılar. İfademi vermek için oraya gittim. Göründüğü gibi ifademi verdikten sonra hiç bir sorun sıkıntı olmadığı için serbest bırakıldım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230905/turist-yolcu-ile-eglenen-taksici-istanbulda-bir-taksi-sorunu-var-ama-biz-iyi-taksicilerdeniz--1075219760.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbolcu, taksi, sahte