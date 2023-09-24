https://sputniknews.com.tr/20230924/rus-ordu-birlikleri-donetsk-yonunde-taktiksel-olarak-daha-avantajli-duruma-geldi-1075726709.html
Rus ordu birlikleri Donetsk yönünde taktiksel olarak daha avantajlı duruma geldi
Rus ordu birlikleri Donetsk yönünde taktiksel olarak daha avantajlı duruma geldi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin son bir günde Donetsk yönündeki taktiksel durumlarını daha avantajlı hale... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T15:20+0300
2023-09-24T15:20+0300
2023-09-24T15:20+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaştı.Güney Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun saldırısını püskürttüklerini söyleyen Konaşenkov, Rus askerlerin düşmana verdikleri kayıplardan faydalanarak kararlı karşı saldırıya geçerek taktiksel durumlarını iyileştirdikleri bilgisini verdi.Donetsk yönünde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) dört farklı yerleşiminde bir günde düşmanın dört saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, “Düşmanın kayıpları 305’e yakın Ukrayna askeri, iki zırhlı savaş aracı, yedi otomobil ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemi olarak gerçekleşti” diye konuştu.‘Harekat bölgesinde bir günde Ukrayna’ya ait 15 İHA imha edildi’Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordusunun bir günde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği, ayrıca DHC’de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğü bilgisini verdi.Rus birliklerin DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 15 İHA’yı etkisiz hale getirdiğine dikkat çeken Konaeşnkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kleşeyevka yerleşim bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü” ifadelerini kullandı.Rus taktik uçaklarının ve savaş jetlerinin, füze ve topçu kuvvetlerinin atışları ile Ukrayna’nın Herson bölgesindeki 126. Bölgesel Savunma Birliği’nin komuta ve gözlem merkezinin, Ukrayna’nun DHC’deki 77. Hava Mobil Tugayı’na ait iletişim merkezinin, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 109 bölgedeki insan gücü ve askeri teçhizatlarının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Üç HARM anti-radar füzesi, ayrıca sekiz çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen sekiz HIMARS füzesi önlendi” vurgusunu yaptı.Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 477 uçak, 250 helikopter, 7 bin 82 insansız hava aracı, 438 uçaksavar füze sistemi, 12 bin 104 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 155 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 515 sahra ve havan topu ile 13 bin 397 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusunun-7-saldirisi-puskurtuldu-1075587281.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, donetsk, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, donetsk, rusya savunma bakanlığı
Rus ordu birlikleri Donetsk yönünde taktiksel olarak daha avantajlı duruma geldi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin son bir günde Donetsk yönündeki taktiksel durumlarını daha avantajlı hale getirdiklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaştı.
Güney Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun saldırısını püskürttüklerini söyleyen Konaşenkov, Rus askerlerin düşmana verdikleri kayıplardan faydalanarak kararlı karşı saldırıya geçerek taktiksel durumlarını iyileştirdikleri bilgisini verdi.
Donetsk yönünde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) dört farklı yerleşiminde bir günde düşmanın dört saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, “Düşmanın kayıpları 305’e yakın Ukrayna askeri, iki zırhlı savaş aracı, yedi otomobil ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemi olarak gerçekleşti” diye konuştu.
‘Harekat bölgesinde bir günde Ukrayna’ya ait 15 İHA imha edildi’
Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordusunun bir günde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği, ayrıca DHC’de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğü bilgisini verdi.
Rus birliklerin DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 15 İHA’yı etkisiz hale getirdiğine dikkat çeken Konaeşnkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kleşeyevka yerleşim bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü” ifadelerini kullandı.
Rus taktik uçaklarının ve savaş jetlerinin, füze ve topçu kuvvetlerinin atışları ile Ukrayna’nın Herson bölgesindeki 126. Bölgesel Savunma Birliği’nin komuta ve gözlem merkezinin, Ukrayna’nun DHC’deki 77. Hava Mobil Tugayı’na ait iletişim merkezinin, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 109 bölgedeki insan gücü ve askeri teçhizatlarının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Üç HARM anti-radar füzesi, ayrıca sekiz çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen sekiz HIMARS füzesi önlendi” vurgusunu yaptı.
Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 477 uçak, 250 helikopter, 7 bin 82 insansız hava aracı, 438 uçaksavar füze sistemi, 12 bin 104 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 155 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 515 sahra ve havan topu ile 13 bin 397 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.