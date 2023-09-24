Renkli bir koşu: Baştan aşağı boyandılar

© AA / Mustafa Bikeç Etkinliğe katılan gencinden yaşlısına birçok kişi, “Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Rengarenk olmak çok güzelmiş. Arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Çok güzel eğlendik. Ummadığınız anda boyaların gelmesi çok değişik oldu” dedi.