Renkli bir koşu: Baştan aşağı boyandılar

© AA / Mustafa BikeçBursa'da, renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', yüzlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşti.
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© AA / Mustafa Bikeç
Bursa'da, renkli koşu festivali 'Color Sky 5K', yüzlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşti.
© AA / Mustafa BikeçRengarenk boyanan yüzlerce kişi, 5 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.
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© AA / Mustafa Bikeç
Rengarenk boyanan yüzlerce kişi, 5 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.
© İHA / ABDULLAH ÇİBİRSoğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen katılımcılar, etkinlikten önce dağıtılan koşucu numarası, bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.
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© İHA / ABDULLAH ÇİBİR
Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen katılımcılar, etkinlikten önce dağıtılan koşucu numarası, bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.
© AA / Mustafa BikeçKoşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri rengarenk halde ulaştı.
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© AA / Mustafa Bikeç
Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri rengarenk halde ulaştı.
© AA / Mustafa BikeçParkur sonunda festival alanında toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam etti.
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© AA / Mustafa Bikeç
Parkur sonunda festival alanında toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam etti.
© AA / Mustafa BikeçBeş kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda katılımcıların üzerine sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.
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© AA / Mustafa Bikeç
Beş kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda katılımcıların üzerine sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.
© AA / Mustafa BikeçEtkinliğe katılan gencinden yaşlısına birçok kişi, “Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Rengarenk olmak çok güzelmiş. Arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Çok güzel eğlendik. Ummadığınız anda boyaların gelmesi çok değişik oldu” dedi.
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© AA / Mustafa Bikeç
Etkinliğe katılan gencinden yaşlısına birçok kişi, “Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Rengarenk olmak çok güzelmiş. Arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Çok güzel eğlendik. Ummadığınız anda boyaların gelmesi çok değişik oldu” dedi.
© AA / Mustafa BikeçEtkinliğe katılan gencinden yaşlısına birçok kişi, “Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Rengarenk olmak çok güzelmiş. Arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Çok güzel eğlendik. Ummadığınız anda boyaların gelmesi çok değişik oldu” dedi.
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© AA / Mustafa Bikeç
Etkinliğe katılan gencinden yaşlısına birçok kişi, “Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Rengarenk olmak çok güzelmiş. Arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Çok güzel eğlendik. Ummadığınız anda boyaların gelmesi çok değişik oldu” dedi.