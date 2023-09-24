https://sputniknews.com.tr/20230924/macron-fransanin-niamey-buyukelcisini-ve-nijerdeki-buyukelcilik-personelini-geri-cagirdi-1075734306.html
Macron, Fransa'nın Niamey büyükelçisini ve Nijer'deki büyükelçilik personelini geri çağırdı
Macron, Fransa'nın Niamey büyükelçisini ve Nijer'deki büyükelçilik personelini geri çağırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ve Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği'nin tüm personelini geri çağırdığını söyledi. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T22:30+0300
2023-09-24T22:30+0300
2023-09-24T22:51+0300
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emmanuel macron, fransa, nijer
emmanuel macron, fransa, nijer
Macron, Fransa'nın Niamey büyükelçisini ve Nijer'deki büyükelçilik personelini geri çağırdı
22:30 24.09.2023 (güncellendi: 22:51 24.09.2023) Abone ol
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ve Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği'nin tüm personelini geri çağırdığını söyledi.