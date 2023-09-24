https://sputniknews.com.tr/20230924/kirimda-yasayan-ukraynalilar-kievin-kirimi-terk-edin-cagrilarini-reddediyor-1075727643.html

Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Kiev'in 'Kırım'ı terk edin' çağrılarını reddediyor

Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Kiev'in 'Kırım'ı terk edin' çağrılarını reddediyor

Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya ile birlikte yaşamaktan memnun olduklarını belirttiler 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T16:24+0300

2023-09-24T16:24+0300

2023-09-24T16:24+0300

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Kiev rejiminin Kırım'da yaşayan Ukraynalılar'a "Kırım'ı terk edin" çağrıları üzerine, Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Anastasia Gridçina, Sputnik'e verdiği röportajda Kırım'da yaşayan Ukraynalıların Rusya yönetimiyle birlikte kendilerini evinde hissettiklerini ve Kırım Yarımadası'nı terk etmeyeceklerini söyledi. Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalında Ukraynalıları Kırım'ı terk etmeye ve Kiev rejiminin elinde tuttuğu topraklara veya farklı ülkelere gitmelerini önermişti. Bunun üzerine Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Gridçina, şu sözleri sarf etti: Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Gridchin ayrıca konuyla alakalı, "Kırım'ın Ukrayna hakimiyeti altında olduğu dönemde Ukrayna Kırım'daki her şeyi yağmaladı ve Rusça konuşan nüfusun haklarını ihlal etti. Rusya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'daki diğer uluslarla beraber Kiev rejiminin faşişt belasına karşı beraber mücadele ediyor" dedi.

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kırım, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kiev