https://sputniknews.com.tr/20230924/kirimda-yasayan-ukraynalilar-kievin-kirimi-terk-edin-cagrilarini-reddediyor-1075727643.html
Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Kiev'in 'Kırım'ı terk edin' çağrılarını reddediyor
Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Kiev'in 'Kırım'ı terk edin' çağrılarını reddediyor
Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya ile birlikte yaşamaktan memnun olduklarını belirttiler 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T16:24+0300
2023-09-24T16:24+0300
2023-09-24T16:24+0300
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Kiev rejiminin Kırım'da yaşayan Ukraynalılar'a "Kırım'ı terk edin" çağrıları üzerine, Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Anastasia Gridçina, Sputnik'e verdiği röportajda Kırım'da yaşayan Ukraynalıların Rusya yönetimiyle birlikte kendilerini evinde hissettiklerini ve Kırım Yarımadası'nı terk etmeyeceklerini söyledi. Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalında Ukraynalıları Kırım'ı terk etmeye ve Kiev rejiminin elinde tuttuğu topraklara veya farklı ülkelere gitmelerini önermişti. Bunun üzerine Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Gridçina, şu sözleri sarf etti: Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Gridchin ayrıca konuyla alakalı, "Kırım'ın Ukrayna hakimiyeti altında olduğu dönemde Ukrayna Kırım'daki her şeyi yağmaladı ve Rusça konuşan nüfusun haklarını ihlal etti. Rusya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'daki diğer uluslarla beraber Kiev rejiminin faşişt belasına karşı beraber mücadele ediyor" dedi.
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kırım, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kiev
kırım, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kiev
Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Kiev'in 'Kırım'ı terk edin' çağrılarını reddediyor
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Kırım'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya ile birlikte yaşamaktan memnun olduklarını belirttiler
Kiev rejiminin Kırım'da yaşayan Ukraynalılar'a "Kırım'ı terk edin" çağrıları üzerine, Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Anastasia Gridçina, Sputnik'e verdiği röportajda Kırım'da yaşayan Ukraynalıların Rusya yönetimiyle birlikte kendilerini evinde hissettiklerini ve Kırım Yarımadası'nı terk etmeyeceklerini söyledi.
Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalında Ukraynalıları Kırım'ı terk etmeye ve Kiev rejiminin elinde tuttuğu topraklara veya farklı ülkelere gitmelerini önermişti. Bunun üzerine Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Gridçina, şu sözleri sarf etti:
İsteyen herkes 2014 yılında Kırım'dan ayrıldı ve geri kalanlar hiçbir yere gitmek istemiyor. Kırım'daki Ukraynalılar kendi topraklarında, Rusya'ya ait Kırım'da kendilerini evlerinde hissediyorlar. Burada Ukraynalılara değer veriliyor, korunuyor, kültürleri ve dilleri muhafaza ediliyor. Bunun böyle olmaya devam edeceğinden eminim.
Kırım Ukrayna Topluluğu Başkanı Gridchin ayrıca konuyla alakalı, "Kırım'ın Ukrayna hakimiyeti altında olduğu dönemde Ukrayna Kırım'daki her şeyi yağmaladı ve Rusça konuşan nüfusun haklarını ihlal etti. Rusya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'daki diğer uluslarla beraber Kiev rejiminin faşişt belasına karşı beraber mücadele ediyor" dedi.