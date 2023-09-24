https://sputniknews.com.tr/20230924/istanbul-ilk-8-ayda-115-milyon-yabanci-turist-agirladi-1075720279.html

İstanbul ilk 8 ayda 11.5 milyon yabancı turist ağırladı

İstanbul ilk 8 ayda 11.5 milyon yabancı turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, İstanbul ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 4,9 artışla 1 milyon 747 bin 611 yabancı... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T09:35+0300

2023-09-24T09:35+0300

2023-09-24T09:35+0300

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turist

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İstanbul 2023 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 524 bin 246 yabancı ziyaretçi ağırladı. İstanbul’a gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20 artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, İstanbul ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 4,9 artışla 1 milyon 747 bin 611 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Ağustos ayında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 179 bin 17 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 127 bin 486 kişi ile Almanya ikinci, 101 bin 459 kişi ile İran üçüncü, 81 bin 257 kişi ile ABD dördüncü oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ni sırasıyla 74 bin 664 kişi ile Suudi Arabistan, 72 bin 2 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) ve 61 bin 850 kişi ile Fransa izledi. Arap ülkeleri içerisinden ağustos ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sıralamasında da Suudi Arabistan birinci, Irak ikinci, Kuveyt üçüncü, Cezayir dördüncü sırada yer aldı. Cezayir’i Ürdün, Fas, Libya ve Mısır takip etti. İlk tercih İstanbul Havalimanı İstanbul’a ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu. Yılın ilk 8 ayında 8 milyon 85 bin 738 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanını ağustos ayında 1 milyon 235 bin 473 yabancı tercih etti. Ağustos ayında İstanbul’a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanının payı yüzde 72,69 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanından da yine ağustos ayında 462 bin 575 yabancı giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken havayoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 27,22’sini oluşturdu. Ağustos’ta havayoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 1 milyon 699 bin 549 oldu. İstanbul’a geçtiğimiz ay denizyoluyla gelen yabancı sayısı ise ağustos ayında 48 bin 62 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 58,61 oldu. Temmuz’da Doluluk Oranı Yüzde 64,36 Kültür ve Turizm Bakanlığının en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın temmuz ayında toplam 1 milyon 277 bin 350 oldu. Bu tesislerde toplam 3 milyon 1 bin 528 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,35 gün oldu. İstanbul’daki konaklama tesislerinin temmuz ayı doluluk oranı ise yüzde 64,36 olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230821/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcudan-haci-yakisikliya-koklu-bale-gelenegine-sahibiz-1074804385.html

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