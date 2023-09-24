İş ilanlarında üniversite diplomasının önceliği giderek azalıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
23 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:30
4 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
20:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Okullarda imamlar mı görevlendirilecek?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:15
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
HAFTA SONU HALLERİ
Bütün hafta boyunca yaşanan olayların ve gözden kaçan haberlerin ele alındığı, haber, bilgi ve yorum programı.
https://sputniknews.com.tr/20230924/is-ilanlarinda-universite-diplomasinin-onceligi-giderek-azaliyor-1075845105.html
İş ilanlarında üniversite diplomasının önceliği giderek azalıyor
İş ilanlarında üniversite diplomasının önceliği giderek azalıyor
İnsan Kaynakları uzmanları, işverenlerin ilanlarda artık adayların bitirdikleri okullarla eskisi kadar ilgilenmediğine dikkat çekiyor. Linkedin'de yapılan... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T18:06+0300
2023-09-28T18:06+0300
hafta sonu halleri
hafta sonu halleri
erdal kaplanseren
radyo
radyo sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075844960_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_9bd4e007cbae611cf4bb33759450be51.jpg
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Gartner'da İK odaklı kıdemli araştırma direktörü Emily Rose McRae, iş ilanlarında üniversite diplomasının giderek daha az öncelikli olmasını "iyi bir şey" olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz ay yayımlanan bir raporda Gartner, bu yıl en başarılı şirketlerin "adayları kimlik bilgileri ve önceki deneyimlerinden ziyade, yalnızca rolde performans gösterme yeteneklerine göre daha rahat değerlendirenler" olacağını öngörmüştü. McRae, bunun dört yıllık diplomalara verilen önemin azalması anlamına geldiğini söylüyor: "Geleneksel olmayan adayları" çekmenin en faydalı yollarından birinin eğitim şartlarını kaldırmak olarak değerlendiren McRae, "Eğitimi bir vekil olarak kullanıyorduk ve bunun nedenini anlamak çok önemli" diyor. Bu eğilim birkaç yıldır yavaş yavaş güç kazanıyor. Harvard Business Review ve kâr amacı gütmeyen bir işgücü piyasası araştırma kuruluşu olan The Burning Glass Institute tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, orta beceri gerektiren mesleklerin %46'sı ve yüksek beceri gerektiren mesleklerin %31'i 2017 ve 2019 yılları arasında iş ilanlarındaki diploma gerekliliklerini azalttı. Sıkı bir işgücü piyasasının ortasında, bu eğilim bu yıl dramatik bir şekilde hızlanabilir. Mevcut eğilimlere dayanarak, önümüzdeki beş yıl içinde 1,4 milyon işin üniversite diploması olmayan çalışanlara açılabileceğini öngörülüyor.Araştırmacılara göre, işverenler diploma şartını kaldırdıklarında, "iş ilanlarında beceriler konusunda daha spesifik hale geliyorlar ve üniversite eğitimiyle birlikte geldiği varsayılan sosyal becerileri dile getiriyorlar".McRae'nin önümüzdeki yıl daha fazla görmek istediğini söylediği şey de tam olarak bu. Örneğin bir ofis yöneticisini işe almak gibi. Son derece organize olmaları, iyi insan ilişkileri becerilerine sahip olmaları ve muhasebenin temellerini anlamaları gerekiyor. Bu nedenle, mülakatta başvuru sahibinin organizasyona yaklaşımını anlamaya yönelik davranışsal sorular sorulmalı.Profesyonel iş ağı Linkedin'in anketi de doğruluyorLinkedIn anketine göre, başvuru sahiplerinin üniversite mezunu olmasını gerektirmeyen iş ilanları artıyor ve işe alım uzmanları örgün eğitim yerine becerilere öncelik veriyor. Diploma şartı aramayan iş ilanlarının %90 oranında arttığını belirten LinkedIn'e göre işverenler, derece veya niteliklerden ziyade becerilere dayalı işe alımlara daha fazla odaklanıyor. IBM, Google ve Tesla gibi büyük firmalar niteliklerden ziyade becerilere dayalı işe alım yapıyor.LinkedIn'in yeni verilerine göre, işe alım uzmanları diploma ve niteliklerden becerilere dayalı işe alımlara odaklandıkça yeni mezunları kötü haberler bekliyor. LinkedIn'in paylaştığı bulgulara göre, 2021 ve 2022 yılları arasında platformda diploma yeterliliklerini bir gereklilik olarak listelemeyen iş ilanlarının payı %90 arttı.Buna ek olarak, LinkedIn'in İşe Alımın Geleceği 2023 raporuna göre, ABD'de listelenen işlerin %20'sinin dört yıllık diploma gerektirmediğini ve bu oranın 2021'de %15 civarında olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, küresel olarak işe alım uzmanlarının adayları diploma yerine becerilere göre arama olasılığı giderek artıyor.LinkedIn'e göre bu değişim ileride daha da yoğunlaşacak. İşe Alımın Geleceği raporuna göre, işe alım uzmanlarının %75'i önümüzdeki 18 ay içinde beceri öncelikli işe alımın şirketleri için bir öncelik haline geleceğini öngörüyor. Geçmişte işe alımlarda belirli derece gereklilikleri gibi titiz ve katı kriterlere sahip olan şirketler, iş ilanlarında bu taleplerinden geri adım atıyor. IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google ve Tesla gibi şirketler giderek daha fazla beceriye dayalı işe alım yapan şirketler arasında yer alıyor.LinkedIn'in son Future of Work raporuna göre ABD'li yöneticilerin %92'si insan becerilerinin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyor. LinkedIn'e göre, Kasım 2022'den bu yana iş ilanlarında en hızlı artan talep gören beceriler arasında iletişim, esneklik, mesleki etik, sosyal algılama ve öz yönetim yer alıyor.Tesla dahil beş şirketin başında bulunan milyarder Elon Musk, üniversite diplomalarının yararlılığına şüpheyle yaklaşan en önde gelen iş insanları arasında yer alıyor. Musk, Satellite 2020 konferansında kolejlerin "öğrenmek için değil" eğlenmek için bir yer olduğunu söyledi. Bill Gates ve Larry Ellison gibi başarılı üniversite terklerini örnek gösterdi. Bu arada, KPMG, PWC ve Deloitte gibi dört büyük firma, iletişim, işbirliği ya da sunum yapma gibi mesleki becerilerden yoksun pandemi mezunlarının arttığına dikkat çekiyor. Yeni işe alınanların işyerine uyum sağlamasına yardımcı olmak için ekstra eğitimler sunmak zorunda kalan bu şirketler, üniversite ve yüksekokulların gençleri iş dünyasına hazırlamak için yeterince çaba göstermediğini öne sürüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Erdal Kaplanseren
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
Erdal Kaplanseren
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075844960_89:0:621:399_1920x0_80_0_0_5b36d26dbaa5c21cded49e6412891011.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, radyo, radyo sputnik, аудио
hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, radyo, radyo sputnik, аудио

İş ilanlarında üniversite diplomasının önceliği giderek azalıyor

18:06 24.09.2023 (güncellendi: 18:06 28.09.2023)
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Abone olTelegram
- Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren
Tüm yazılar
İnsan Kaynakları uzmanları, işverenlerin ilanlarda artık adayların bitirdikleri okullarla eskisi kadar ilgilenmediğine dikkat çekiyor. Linkedin'de yapılan anketin sonuçları da bu trendi doğruluyor. Uzmanlara göre üniversite diploması, 2023 iş arayışında eskisi kadar önemli olmayabilir. Konuyu Radyo Sputnik'teki Hata Sonu Halleri'nde işledik.
Gartner'da İK odaklı kıdemli araştırma direktörü Emily Rose McRae, iş ilanlarında üniversite diplomasının giderek daha az öncelikli olmasını "iyi bir şey" olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz ay yayımlanan bir raporda Gartner, bu yıl en başarılı şirketlerin "adayları kimlik bilgileri ve önceki deneyimlerinden ziyade, yalnızca rolde performans gösterme yeteneklerine göre daha rahat değerlendirenler" olacağını öngörmüştü.

McRae, bunun dört yıllık diplomalara verilen önemin azalması anlamına geldiğini söylüyor: "Geleneksel olmayan adayları" çekmenin en faydalı yollarından birinin eğitim şartlarını kaldırmak olarak değerlendiren McRae, "Eğitimi bir vekil olarak kullanıyorduk ve bunun nedenini anlamak çok önemli" diyor.

Bu eğilim birkaç yıldır yavaş yavaş güç kazanıyor. Harvard Business Review ve kâr amacı gütmeyen bir işgücü piyasası araştırma kuruluşu olan The Burning Glass Institute tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, orta beceri gerektiren mesleklerin %46'sı ve yüksek beceri gerektiren mesleklerin %31'i 2017 ve 2019 yılları arasında iş ilanlarındaki diploma gerekliliklerini azalttı. Sıkı bir işgücü piyasasının ortasında, bu eğilim bu yıl dramatik bir şekilde hızlanabilir.

Mevcut eğilimlere dayanarak, önümüzdeki beş yıl içinde 1,4 milyon işin üniversite diploması olmayan çalışanlara açılabileceğini öngörülüyor.
Araştırmacılara göre, işverenler diploma şartını kaldırdıklarında, "iş ilanlarında beceriler konusunda daha spesifik hale geliyorlar ve üniversite eğitimiyle birlikte geldiği varsayılan sosyal becerileri dile getiriyorlar".

McRae'nin önümüzdeki yıl daha fazla görmek istediğini söylediği şey de tam olarak bu. Örneğin bir ofis yöneticisini işe almak gibi. Son derece organize olmaları, iyi insan ilişkileri becerilerine sahip olmaları ve muhasebenin temellerini anlamaları gerekiyor. Bu nedenle, mülakatta başvuru sahibinin organizasyona yaklaşımını anlamaya yönelik davranışsal sorular sorulmalı.

Profesyonel iş ağı Linkedin'in anketi de doğruluyor

LinkedIn anketine göre, başvuru sahiplerinin üniversite mezunu olmasını gerektirmeyen iş ilanları artıyor ve işe alım uzmanları örgün eğitim yerine becerilere öncelik veriyor. Diploma şartı aramayan iş ilanlarının %90 oranında arttığını belirten LinkedIn'e göre işverenler, derece veya niteliklerden ziyade becerilere dayalı işe alımlara daha fazla odaklanıyor. IBM, Google ve Tesla gibi büyük firmalar niteliklerden ziyade becerilere dayalı işe alım yapıyor.
LinkedIn'in yeni verilerine göre, işe alım uzmanları diploma ve niteliklerden becerilere dayalı işe alımlara odaklandıkça yeni mezunları kötü haberler bekliyor. LinkedIn'in paylaştığı bulgulara göre, 2021 ve 2022 yılları arasında platformda diploma yeterliliklerini bir gereklilik olarak listelemeyen iş ilanlarının payı %90 arttı.

Buna ek olarak, LinkedIn'in İşe Alımın Geleceği 2023 raporuna göre, ABD'de listelenen işlerin %20'sinin dört yıllık diploma gerektirmediğini ve bu oranın 2021'de %15 civarında olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, küresel olarak işe alım uzmanlarının adayları diploma yerine becerilere göre arama olasılığı giderek artıyor.

LinkedIn'e göre bu değişim ileride daha da yoğunlaşacak. İşe Alımın Geleceği raporuna göre, işe alım uzmanlarının %75'i önümüzdeki 18 ay içinde beceri öncelikli işe alımın şirketleri için bir öncelik haline geleceğini öngörüyor.

Geçmişte işe alımlarda belirli derece gereklilikleri gibi titiz ve katı kriterlere sahip olan şirketler, iş ilanlarında bu taleplerinden geri adım atıyor. IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google ve Tesla gibi şirketler giderek daha fazla beceriye dayalı işe alım yapan şirketler arasında yer alıyor.

LinkedIn'in son Future of Work raporuna göre ABD'li yöneticilerin %92'si insan becerilerinin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyor. LinkedIn'e göre, Kasım 2022'den bu yana iş ilanlarında en hızlı artan talep gören beceriler arasında iletişim, esneklik, mesleki etik, sosyal algılama ve öz yönetim yer alıyor.

Tesla dahil beş şirketin başında bulunan milyarder Elon Musk, üniversite diplomalarının yararlılığına şüpheyle yaklaşan en önde gelen iş insanları arasında yer alıyor. Musk, Satellite 2020 konferansında kolejlerin "öğrenmek için değil" eğlenmek için bir yer olduğunu söyledi. Bill Gates ve Larry Ellison gibi başarılı üniversite terklerini örnek gösterdi.

Bu arada, KPMG, PWC ve Deloitte gibi dört büyük firma, iletişim, işbirliği ya da sunum yapma gibi mesleki becerilerden yoksun pandemi mezunlarının arttığına dikkat çekiyor.

Yeni işe alınanların işyerine uyum sağlamasına yardımcı olmak için ekstra eğitimler sunmak zorunda kalan bu şirketler, üniversite ve yüksekokulların gençleri iş dünyasına hazırlamak için yeterince çaba göstermediğini öne sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала