İş ilanlarında üniversite diplomasının önceliği giderek azalıyor

İş ilanlarında üniversite diplomasının önceliği giderek azalıyor

İnsan Kaynakları uzmanları, işverenlerin ilanlarda artık adayların bitirdikleri okullarla eskisi kadar ilgilenmediğine dikkat çekiyor. Linkedin'de yapılan... 24.09.2023

Gartner'da İK odaklı kıdemli araştırma direktörü Emily Rose McRae, iş ilanlarında üniversite diplomasının giderek daha az öncelikli olmasını "iyi bir şey" olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz ay yayımlanan bir raporda Gartner, bu yıl en başarılı şirketlerin "adayları kimlik bilgileri ve önceki deneyimlerinden ziyade, yalnızca rolde performans gösterme yeteneklerine göre daha rahat değerlendirenler" olacağını öngörmüştü. McRae, bunun dört yıllık diplomalara verilen önemin azalması anlamına geldiğini söylüyor: "Geleneksel olmayan adayları" çekmenin en faydalı yollarından birinin eğitim şartlarını kaldırmak olarak değerlendiren McRae, "Eğitimi bir vekil olarak kullanıyorduk ve bunun nedenini anlamak çok önemli" diyor. Bu eğilim birkaç yıldır yavaş yavaş güç kazanıyor. Harvard Business Review ve kâr amacı gütmeyen bir işgücü piyasası araştırma kuruluşu olan The Burning Glass Institute tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, orta beceri gerektiren mesleklerin %46'sı ve yüksek beceri gerektiren mesleklerin %31'i 2017 ve 2019 yılları arasında iş ilanlarındaki diploma gerekliliklerini azalttı. Sıkı bir işgücü piyasasının ortasında, bu eğilim bu yıl dramatik bir şekilde hızlanabilir. Mevcut eğilimlere dayanarak, önümüzdeki beş yıl içinde 1,4 milyon işin üniversite diploması olmayan çalışanlara açılabileceğini öngörülüyor.Araştırmacılara göre, işverenler diploma şartını kaldırdıklarında, "iş ilanlarında beceriler konusunda daha spesifik hale geliyorlar ve üniversite eğitimiyle birlikte geldiği varsayılan sosyal becerileri dile getiriyorlar".McRae'nin önümüzdeki yıl daha fazla görmek istediğini söylediği şey de tam olarak bu. Örneğin bir ofis yöneticisini işe almak gibi. Son derece organize olmaları, iyi insan ilişkileri becerilerine sahip olmaları ve muhasebenin temellerini anlamaları gerekiyor. Bu nedenle, mülakatta başvuru sahibinin organizasyona yaklaşımını anlamaya yönelik davranışsal sorular sorulmalı.Profesyonel iş ağı Linkedin'in anketi de doğruluyorLinkedIn anketine göre, başvuru sahiplerinin üniversite mezunu olmasını gerektirmeyen iş ilanları artıyor ve işe alım uzmanları örgün eğitim yerine becerilere öncelik veriyor. Diploma şartı aramayan iş ilanlarının %90 oranında arttığını belirten LinkedIn'e göre işverenler, derece veya niteliklerden ziyade becerilere dayalı işe alımlara daha fazla odaklanıyor. IBM, Google ve Tesla gibi büyük firmalar niteliklerden ziyade becerilere dayalı işe alım yapıyor.LinkedIn'in yeni verilerine göre, işe alım uzmanları diploma ve niteliklerden becerilere dayalı işe alımlara odaklandıkça yeni mezunları kötü haberler bekliyor. LinkedIn'in paylaştığı bulgulara göre, 2021 ve 2022 yılları arasında platformda diploma yeterliliklerini bir gereklilik olarak listelemeyen iş ilanlarının payı %90 arttı.Buna ek olarak, LinkedIn'in İşe Alımın Geleceği 2023 raporuna göre, ABD'de listelenen işlerin %20'sinin dört yıllık diploma gerektirmediğini ve bu oranın 2021'de %15 civarında olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, küresel olarak işe alım uzmanlarının adayları diploma yerine becerilere göre arama olasılığı giderek artıyor.LinkedIn'e göre bu değişim ileride daha da yoğunlaşacak. İşe Alımın Geleceği raporuna göre, işe alım uzmanlarının %75'i önümüzdeki 18 ay içinde beceri öncelikli işe alımın şirketleri için bir öncelik haline geleceğini öngörüyor. Geçmişte işe alımlarda belirli derece gereklilikleri gibi titiz ve katı kriterlere sahip olan şirketler, iş ilanlarında bu taleplerinden geri adım atıyor. IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google ve Tesla gibi şirketler giderek daha fazla beceriye dayalı işe alım yapan şirketler arasında yer alıyor.LinkedIn'in son Future of Work raporuna göre ABD'li yöneticilerin %92'si insan becerilerinin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyor. LinkedIn'e göre, Kasım 2022'den bu yana iş ilanlarında en hızlı artan talep gören beceriler arasında iletişim, esneklik, mesleki etik, sosyal algılama ve öz yönetim yer alıyor.Tesla dahil beş şirketin başında bulunan milyarder Elon Musk, üniversite diplomalarının yararlılığına şüpheyle yaklaşan en önde gelen iş insanları arasında yer alıyor. Musk, Satellite 2020 konferansında kolejlerin "öğrenmek için değil" eğlenmek için bir yer olduğunu söyledi. Bill Gates ve Larry Ellison gibi başarılı üniversite terklerini örnek gösterdi. Bu arada, KPMG, PWC ve Deloitte gibi dört büyük firma, iletişim, işbirliği ya da sunum yapma gibi mesleki becerilerden yoksun pandemi mezunlarının arttığına dikkat çekiyor. Yeni işe alınanların işyerine uyum sağlamasına yardımcı olmak için ekstra eğitimler sunmak zorunda kalan bu şirketler, üniversite ve yüksekokulların gençleri iş dünyasına hazırlamak için yeterince çaba göstermediğini öne sürüyor.

