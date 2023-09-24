https://sputniknews.com.tr/20230924/ilk-yerli-ve-milli-surucusuz-metro-araci-raylara-indirildi-1075727287.html

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indi

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indi

Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T16:04+0300

2023-09-24T16:04+0300

2023-09-24T16:04+0300

türkiye

metro

sürücüsüz araç

kocaeli

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İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını" ürettiklerini söyledi.Eyigün, metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, 2 yıldır süren proje kapsamında tünelleri açtıklarını, rayları döşediklerini ve elektrik bağlantılarını yaptıklarını bildirdi.Ürünün, aynı zamanda hacim genişliği en fazla olan metro aracı olduğunu aktaran Eyigün şunları söyledi:​​​​​​​Eyigün, aracın bu tesiste yerli ve milli imkanlarla yapıldığını vurgulayarak, "Çok değil 20 yıl önce araçlarda yüzde 10 düzeyinde yerlilikten bahsederdik. Ama şükür ki 20 yılda gerçekleştirilen irade ve uygulamalarla şu an aracımız yüzde 63 yerliliğe ulaşmış durumda. Klimasından, aydınlatmasına, yolcu bilgilendirme sisteminden ve anons sistemine üzerinde bir sürü yerli yapım var. Yeter mi? Hayır, devam edeceğiz." diye konuştuYerli sürücüsüz sinyalizasyon sitemini geliştirdiklerine işaret eden Eyigün, şunları kaydetti:Eyigün, yerliliğin desteklenmesinin sektörleri için öneminin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

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