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İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indi
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indi
Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
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İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını" ürettiklerini söyledi.Eyigün, metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, 2 yıldır süren proje kapsamında tünelleri açtıklarını, rayları döşediklerini ve elektrik bağlantılarını yaptıklarını bildirdi.Ürünün, aynı zamanda hacim genişliği en fazla olan metro aracı olduğunu aktaran Eyigün şunları söyledi:​​​​​​​Eyigün, aracın bu tesiste yerli ve milli imkanlarla yapıldığını vurgulayarak, "Çok değil 20 yıl önce araçlarda yüzde 10 düzeyinde yerlilikten bahsederdik. Ama şükür ki 20 yılda gerçekleştirilen irade ve uygulamalarla şu an aracımız yüzde 63 yerliliğe ulaşmış durumda. Klimasından, aydınlatmasına, yolcu bilgilendirme sisteminden ve anons sistemine üzerinde bir sürü yerli yapım var. Yeter mi? Hayır, devam edeceğiz." diye konuştuYerli sürücüsüz sinyalizasyon sitemini geliştirdiklerine işaret eden Eyigün, şunları kaydetti:Eyigün, yerliliğin desteklenmesinin sektörleri için öneminin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
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metro, sürücüsüz araç, kocaeli

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indi

16:04 24.09.2023
© AA / Fatih Gürbüzİlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indirildi
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
© AA / Fatih Gürbüz
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Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi. Metro bir seferde normal dolulukla 1150 yolcu alıyor.
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını" ürettiklerini söyledi.
Eyigün, metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, 2 yıldır süren proje kapsamında tünelleri açtıklarını, rayları döşediklerini ve elektrik bağlantılarını yaptıklarını bildirdi.
Ürünün, aynı zamanda hacim genişliği en fazla olan metro aracı olduğunu aktaran Eyigün şunları söyledi:
"İlk seti 1 Eylül'de Sayın Bakanımızla Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde teslim almıştık. Kamuoyuyla paylaşmıştık. O araçlarımızı raya indirmiş olduk. Bundan sonra hummalı faaliyet olacak. 4 aracı birleştirerek set yapıyoruz. Burada toplam 7 set olacak. Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz ilk yerli ve milli metro aracı. İç hacim genişliği en fazla olan metro aracı bu. Bir seferde normal dolulukla 1150 yolcu alıyor, daha yoğun yerleşimle 1500'leri bulabilir. 15,4 kilometrelik metro hattımız var. Şu an depo sahasındayız. Bütün araçların burada tamir, bakım işleri yapılıyor."
​​​​​​​Eyigün, aracın bu tesiste yerli ve milli imkanlarla yapıldığını vurgulayarak, "Çok değil 20 yıl önce araçlarda yüzde 10 düzeyinde yerlilikten bahsederdik. Ama şükür ki 20 yılda gerçekleştirilen irade ve uygulamalarla şu an aracımız yüzde 63 yerliliğe ulaşmış durumda. Klimasından, aydınlatmasına, yolcu bilgilendirme sisteminden ve anons sistemine üzerinde bir sürü yerli yapım var. Yeter mi? Hayır, devam edeceğiz." diye konuştu
Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sitemini geliştirdiklerine işaret eden Eyigün, şunları kaydetti:
"Bu aracın bir özelliği de yerli sinyalizasyon kullanacağız. ASELSAN ile Bakanlığımızın çalışması oldu. TÜBİTAK da destekledi. Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sistemiyle devreye girecek projemiz. Tünellerin açılmasından, istasyonların gerçekleştirilmesinden ya da projenin dizaynından başlayacak olursak da mühendislik açısından yine yüzde 100 yerli mühendislik ürünü proje. Kendimiz çizdik, tasarladık ve ürettik, halkımızla da 2 yıl zarfında buluşturmuş olacağız."
Eyigün, yerliliğin desteklenmesinin sektörleri için öneminin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Araç üretimi gibi yeni teknolojiler kamu sektörünün desteklemesiyle olabilecek şeyler. 'İşi daha önce kaç defa bitirdin?' diye sormuyoruz. 'Bu işi başarmaya kabiliyetin var mı, bununla ilgili altyapıyı tamamlamış mısın?' diye soruyoruz. Cevap da 'Evet' ise... Bu araçları ilk defa yerli üreticiye desteğimizle, Bakanlığımızın bu politikasıyla girdiğimiz bir proje kapsamında gerçekleştirmiş olduk."
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