https://sputniknews.com.tr/20230924/geri-kayarak-devrilen-iett-otobusunun-arac-ici-goruntuleri-ortaya-cikti-1075720613.html

Geri kayarak devrilen İETT otobüsünün araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Geri kayarak devrilen İETT otobüsünün araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir'de rampadan çıkamayan yolcu dolu İETT otobüsü, geri kayarak devrilmiş, kazada 5 kişi yaralanmıştı. Kaza esnasında otobüsün içerisinde yaşanan o... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T09:43+0300

2023-09-24T09:43+0300

2023-09-24T09:43+0300

türkiye

istanbul

iett

kaza

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Kaza, 19 Eylül 2023 tarihinde saat 15:30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak üzerinde meydana gelmitşi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan yolcu dolu İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başlamış, geri geri kayan otobüs önce yol kenarındaki bir sitenin duvarındaki elektrik direği ve doğalgaz kutusuna çarpmıştı. Kaymaya devam eden otobüs, yaklaşık 50 metre sonra devrilerek yan yatmış, kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan 5 yolcu yaralanmıştı.Kaza anı kameradaYaşanan feci kaza otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde rampadan kayan otobüsün içerisindeki yolcuların etrafa savrulduğu, bir annenin de çocuğunun bulunduğu bebek arabasını tutmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında kaymaya devam eden otobüs metreler sonra devrilerek yan yattığı görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230917/luks-araclarin-yuklu-oldugu-bariyerlere-carparak-savruldu-buyuk-capta-maddi-hasar-var-1075534743.html

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