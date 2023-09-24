https://sputniknews.com.tr/20230924/fethiyede-parasutu-agaca-dolanan-rus-pilot-kurtarildi-1075728804.html
Fethiye'de paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı
Fethiye'de paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı
Fethiye'de yamaç paraşütünün ağaca dolanması nedeniyle mahsur kalan Rus pilot kurtarıldı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T17:21+0300
2023-09-24T17:21+0300
2023-09-24T17:21+0300
yaşam
rus
pilot
fethiye
ağaç
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu Viktor S, hazırlıkların ardından 1700 metre pistinden hareket etti.Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Babadağ'da konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.Ekip tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan Viktor S'nin yaralanmadığı belirtildi.
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rus, pilot, fethiye, ağaç
rus, pilot, fethiye, ağaç
Fethiye'de paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı
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Fethiye'de yamaç paraşütünün ağaca dolanması nedeniyle mahsur kalan Rus pilot kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu Viktor S, hazırlıkların ardından 1700 metre pistinden hareket etti.
Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Babadağ'da konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.
Ekip tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan Viktor S'nin yaralanmadığı belirtildi.