https://sputniknews.com.tr/20230924/erdogan-aliyev-ile-gorusecek-4-ulke-masaya-oturabilir--1075725713.html
Erdoğan, Aliyev ile görüşecek: 4 ülke masaya oturabilir
Erdoğan, Aliyev ile görüşecek: 4 ülke masaya oturabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak için Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin buluşmasını önerdiği aktarıldı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T14:41+0300
2023-09-24T14:41+0300
2023-09-24T14:41+0300
dünya
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
türkiye
azerbaycan
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
nikol paşinyan
ilham aliyev
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek için Nahçivan'a gidecek. Sputnik'e konuşan Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüşmesinde bölgedeki 4 önemli ülke liderlerinin (Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan) konuyu çözüme kavuşturmak adına bir araya gelmesini önerecek. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin daha önce de 4 liderin buluşması teklifini sunduğunu fakat Ankara'nın bu teklifine henüz yanıt alamadığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri ele almak için hem de diplomasi trafiğini Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le yürütmek için Azerbaycan'a gideceği aktarıldı.Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel gündem, askeri alanda iş birliği ve enerji konuları da ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230921/aliyev-ile-putin-gorustu-rus-baris-gucu-askerlerinin-olumu-nedeniyle-ozur-diledi-1075650366.html
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dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, türkiye, azerbaycan, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, ilham aliyev
dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, türkiye, azerbaycan, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, ilham aliyev
Erdoğan, Aliyev ile görüşecek: 4 ülke masaya oturabilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak için Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin buluşmasını önerdiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek için Nahçivan'a gidecek. Sputnik'e konuşan Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüşmesinde bölgedeki 4 önemli ülke liderlerinin (Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan) konuyu çözüme kavuşturmak adına bir araya gelmesini önerecek.
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin daha önce de 4 liderin buluşması teklifini sunduğunu fakat Ankara'nın bu teklifine henüz yanıt alamadığı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri ele almak için hem de diplomasi trafiğini Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le yürütmek için Azerbaycan'a gideceği aktarıldı.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel gündem, askeri alanda iş birliği ve enerji konuları da ele alınacak.