https://sputniknews.com.tr/20230924/erdogan-aliyev-ile-gorusecek-4-ulke-masaya-oturabilir--1075725713.html

Erdoğan, Aliyev ile görüşecek: 4 ülke masaya oturabilir

Erdoğan, Aliyev ile görüşecek: 4 ülke masaya oturabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak için Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin buluşmasını önerdiği aktarıldı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T14:41+0300

2023-09-24T14:41+0300

2023-09-24T14:41+0300

dünya

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

türkiye

azerbaycan

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

nikol paşinyan

ilham aliyev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/14/1062541091_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_933518d0759691d20f3b096d91b3e4a2.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek için Nahçivan'a gidecek. Sputnik'e konuşan Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüşmesinde bölgedeki 4 önemli ülke liderlerinin (Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan) konuyu çözüme kavuşturmak adına bir araya gelmesini önerecek. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin daha önce de 4 liderin buluşması teklifini sunduğunu fakat Ankara'nın bu teklifine henüz yanıt alamadığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri ele almak için hem de diplomasi trafiğini Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le yürütmek için Azerbaycan'a gideceği aktarıldı.Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel gündem, askeri alanda iş birliği ve enerji konuları da ele alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20230921/aliyev-ile-putin-gorustu-rus-baris-gucu-askerlerinin-olumu-nedeniyle-ozur-diledi-1075650366.html

dağlık karabağ

azerbaycan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, türkiye, azerbaycan, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, ilham aliyev