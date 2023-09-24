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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaptığı görüntüler paylaşıldı: Masada, sahada, sporda mücadeleye devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaptığı görüntüler paylaşıldı: Masada, sahada, sporda mücadeleye devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen yeni görüntülerini paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Masada, sahada, sporda... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T11:56+0300
2023-09-24T11:56+0300
2023-09-24T11:56+0300
politika
recep tayyip erdoğan
spor salonu
basketbol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.Erdoğan'ın basketbol maçlarına katıldığı görüntülerin yanı sıra bisiklete bindiği anlar da yayımlandı.Maçlarda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yeni bir basketbol videosu yayınladı.Mustafa Varank’ın X hesabından "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları vesilesiyle yoğun bir tempoda geçen ABD ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.
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recep tayyip erdoğan, spor salonu, basketbol
recep tayyip erdoğan, spor salonu, basketbol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaptığı görüntüler paylaşıldı: Masada, sahada, sporda mücadeleye devam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen yeni görüntülerini paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Erdoğan'ın basketbol maçlarına katıldığı görüntülerin yanı sıra bisiklete bindiği anlar da yayımlandı.
Maçlarda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yeni bir basketbol videosu yayınladı.
Mustafa Varank’ın X hesabından "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları vesilesiyle yoğun bir tempoda geçen ABD ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.