Bakan Yerlikaya paylaştı: '72 zehir taciri yakalandı'
10:29 24.09.2023 (güncellendi: 10:31 24.09.2023)
© AA / Emrah Yorulmazİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Emrah Yorulmaz
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 25kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 2 kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri gözaltına alındı."
AĞRI, MUĞLA, DİYARBAKIR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, AYDIN VE BİNGÖL’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7️⃣2️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2023
❌#Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
📌2️⃣5️⃣ kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.
📌1️⃣ zehir taciri gözaltına alındı.
❌#MUĞLA İl… pic.twitter.com/oGzj7rKtXT