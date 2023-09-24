https://sputniknews.com.tr/20230924/amsterdamda-batinin-ukraynaya-silah-sevkiyatina-karsi-miting-rusya-ile-baris-1075728973.html

Amsterdam'da Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikine karşı protesto: 'Rusya ile barış'

Amsterdam'da Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikine karşı protesto: 'Rusya ile barış'

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımına karşı protesto gösterisi için bir araya geldi. Etkinlikte 'NATO'ya hayır... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T17:51+0300

2023-09-24T17:51+0300

2023-09-24T18:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

amsterdam

hollanda

savaş

göçmen

göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0d/1057368607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78573c3b363ee2bb979b39432dee65a7.jpg

Batılı devletler Ukrayna'yı silahlandırmaya devam ederken, son dönemde Avrupa'da enerji ve ekonomi alanlarında ortaya çıkan krizler nedeniyle birçok Avrupa başkentinde savaşa karşı eylemler gerçekleştiriliyor. Organizatörlere göre etkinliğe yüzlerce kişi katılıyor.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Amsterdam'da yüzlerce kişi Kiev rejiminin silahlandırılmasını protesto edip, savaş karşıtı protestolar düzenliyor. Göstericilerin ellerinde ‘Rusya ile Barış’, ‘Barış İçin Silaha Hayır’, ‘Gerginliğe Hayır, Müzakerelere Evet’, ‘Ukrayna’ya Silah Göndermeyi Bırak’, ‘NATO Yok, Savaş ta Yok’, ‘Silah Teslim Ederek Barış Satın Alamazsınız’ yazılı pankartlarla yürüyor. Gösterinin organizatörlerinden Natalya Vorontsova, Sputnik’e demecinde gösterilere giderek daha fazla insan katıldığını söyledi. Vorontsova, “Daha önce 100 kişi katılmıştı, şimdi 200 kişi var. Ve bu sayı giderek artıyor. Ve öncelikle protestoyu organize etme girişimi Hollandalılardan geldi” diye konuştu.Gösteri kent merkezindeki Dam Meydanı’nda öğle saatlerinde başladı, saat 14.00 civarında protestocular Merkez Tren Garı’na doğru yürüdü. Etkinlik Hollanda polisinin denetimi altında gerçekleşti.Hollanda toplumunda ülkenin Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin politikasına ilişkin memnuniyetsizliğin giderek arttığını söyleyen Vorontsova, “Buradaki insanlar çok pragmatik ve pratiktir. Ve bu durum onları doğrudan etkilediğinde şunu merak etmeye başladılar; bu bize niye lazım? Birincisi, ülkeye Ukrayna'dan büyük bir mülteci akışı söz konusu, bu nedenle sosyal yardımlar kesiliyor, maaşlara zam yapılmıyor, sağlık kurumlarında sığınmacılar öncelikli alındığı için uzun sıralar oluşuyor, ciddi bir konut krizi yaşanıyor” diye konuştu.Sputnik muhabirine göre, etkinliğe katılanların çoğu Hollandalı.'AB'deki insanlar durumu yalnızca tek taraftan görüyor'Elinde kalp şeklinde Rus bayrağı tutan İrene adlı bir gösterici, “Bu gösteriye beşinci kez katılıyorum. Ukrayna'daki durumun çok ama çok zor olduğuna inanıyorum, ancak AB'deki insanlar durumu yalnızca tek taraftan görüyor. Onlar Rusya'nın düşman olduğunu düşünüyorlar. Ve bu yanlış” açıklamasında bulundu.Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin durumu daha da kötüleştireceğini ve çatışmayı sonlandırmaktan uzaklaştıracağını dile getiren protestocu, “Rusya'ya, ‘bize Kırım'ı, Donetsk'i, Lugansk'ı geri ver’ diyemezsiniz. Böyle bir şey olmayacak, o bölgeler Rusya'nın. Ukrayna'ya silah ve para sağlayamazsınız. Ne kadar çok silah, o kadar çok ölü. Yapılacak tek şey müzakerelere başlamaktır” vurgusunu yaptı.Case adlı bir diğer gösterici ise, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın Sivastopol'e yönelik son füze saldırısıyla ilgili endişelerini dile getirdi.Case, “Durum yeni bir düzeye ulaştı. İlk örnek, Karadeniz Filosu'nun Sivastopol'deki karargahına yapılan saldırıdır. Korkarım ki Ukrayna'nın karşı taarruzu başarısız oldukça füzelerin devamı da gelecek. Ve şimdi tehlikeli bir durum oluşuyor, zira Rusya oturup Ukrayna'dan gelecek yeni saldırıları sessizce beklemeyecek” ifadelerini kullandı.Gösteriye katılan bir başka protestocu, "Kiev rejimini desteklemek için neden bizim halk olarak ekonomik ve sosyal alanlarda sorunlarla yüzleşmemiz gerektiğini anlamıyorum" dedi. Son yıllarda Avrupa'ya göçen milyonlarca göçmen ve hızla artan konut ile enerji fiyatları, seçmenleri hayal kırıklığına uğratmış durumda. Birçok insan hükümetlerinin Kiev rejimini desteklemek yerine savaşın olabildiğince erken bir şekilde sonlanmasını ve 'iç sorunlara' odaklanılmasını istiyor.

amsterdam

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, amsterdam, hollanda, savaş, göçmen, göçmen krizi