https://sputniknews.com.tr/20230924/ahmet-hakandan-mustafa-sandala-sakin-gaza-gelme-1075720716.html
Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a: 'Sakın gaza gelme'
Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a: 'Sakın gaza gelme'
Hürriyet Genel Yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti’den belediye başkan adayı olacağı iddia edilen Şarkıcı Mustafa Sandal’a seslendi. Hakan yazısında, “Sakın... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T09:56+0300
2023-09-24T09:56+0300
2023-09-24T09:56+0300
politika
mustafa sandal
meral akşener
politika
iyi parti
ahmet hakan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/08/1043362278_5:0:894:500_1920x0_80_0_0_7f01533bc57260d6bc4c0b3cf7236154.jpg
Yerel seçime ittifaksız gireceğini açıklayan İYİ Parti'de sürpriz bir ismin adaylığı kulislerde konuşuluyordu. Şarkıcı Mustafa Sandal, 15 Eylül'de Ankara’da İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.Ahmet Hakan bugünkü yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230923/aksener-cok-sasiracaksiniz-demisti-iyi-partinin-istanbul-adayi-muharrem-ince-iddiasi-1075715435.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/08/1043362278_116:0:783:500_1920x0_80_0_0_bc47b5576ec39f4c011f981e77bb5b28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa sandal, meral akşener, politika, iyi parti, ahmet hakan
mustafa sandal, meral akşener, politika, iyi parti, ahmet hakan
Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a: 'Sakın gaza gelme'
Abone ol
Hürriyet Genel Yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti’den belediye başkan adayı olacağı iddia edilen Şarkıcı Mustafa Sandal’a seslendi. Hakan yazısında, “Sakın gaza gelme Mustafa. Konserlerinde hop oturup hop kalkanlardan bile oy alamazsın Mustafa. Yıpranırsın Mustafa. Üzerler seni Mustafa” dedi.
Yerel seçime ittifaksız gireceğini açıklayan İYİ Parti'de sürpriz bir ismin adaylığı kulislerde konuşuluyordu.
Şarkıcı Mustafa Sandal, 15 Eylül'de Ankara’da İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında
şunları kaydetti:
“Buradan Mustafa Sandal’a sesleniyorum: Sakın gaza gelme Mustafa. Pop star olmak ile belediye başkanı olmak arasında sıradağlar vardır Mustafa. Konserlerinde hop oturup hop kalkanlardan bile oy alamazsın Mustafa. Yıpranırsın Mustafa. Üzerler seni Mustafa. Politikacılara güven olmaz, seçim bittikten sonra çöp sepetine basket yaparlar seni Mustafa. Yapma Mustafa. Etme Mustafa.”