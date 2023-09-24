Ahmet Hakan’dan Mustafa Sandal’a: 'Sakın gaza gelme'

“Buradan Mustafa Sandal’a sesleniyorum: Sakın gaza gelme Mustafa. Pop star olmak ile belediye başkanı olmak arasında sıradağlar vardır Mustafa. Konserlerinde hop oturup hop kalkanlardan bile oy alamazsın Mustafa. Yıpranırsın Mustafa. Üzerler seni Mustafa. Politikacılara güven olmaz, seçim bittikten sonra çöp sepetine basket yaparlar seni Mustafa. Yapma Mustafa. Etme Mustafa.”