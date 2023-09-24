https://sputniknews.com.tr/20230924/4-metrelik-timsahin-agzinda-ceset-bulundu-1075719428.html
4 metrelik timsahın ağzında ceset bulundu
4 metrelik timsahın ağzında ceset bulundu
ABD’nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötanazi uygulandı. Cesedi bulunan kişinin ölüm sebebi... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T00:52+0300
2023-09-24T00:52+0300
2023-09-24T00:57+0300
yaşam
timsah
timsah
ceset
abd
abd
florida
ötanazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/18/1075719224_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_35420d081b2bb27759743477de5c27f0.jpg
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pinellas County’de bulunan bir su kanalında, bir timsahın ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü. Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen ekiplerin, sudan çıkardıkları timsaha ötanazi uyguladığı belirtildi. Ötanazi uygulama nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.Kanlar içinde kaldığı görülen timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.Görgü tanığı JaMarcus Bullard, “Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.İş görüşmesine gittiği sırada, timsahı gördüğünü belirten Bullard, acil durum personelinin timsahı hızla sudan çıkardığını aktardı. Bölge sakini Jennifer Dean ise, "Bir silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20200730/kesisin-suya-dal-tavsiyesine-uyan-genc-timsahlar-tarafindan-olduruldu-1042559393.html
abd
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/18/1075719224_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d15dea204d87e4c420266538397ea445.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
timsah, timsah, ceset, abd, abd, florida, ötanazi
timsah, timsah, ceset, abd, abd, florida, ötanazi
4 metrelik timsahın ağzında ceset bulundu
00:52 24.09.2023 (güncellendi: 00:57 24.09.2023) Abone ol
ABD’nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötanazi uygulandı. Cesedi bulunan kişinin ölüm sebebi araştırılıyor.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pinellas County’de bulunan bir su kanalında, bir timsahın ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü. Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin, sudan çıkardıkları timsaha ötanazi uyguladığı belirtildi. Ötanazi uygulama nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
Kanlar içinde kaldığı görülen timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.
Görgü tanığı JaMarcus Bullard, “Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.
İş görüşmesine gittiği sırada, timsahı gördüğünü belirten Bullard, acil durum personelinin timsahı hızla sudan çıkardığını aktardı. Bölge sakini Jennifer Dean ise, "Bir silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" diye konuştu.