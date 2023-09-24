https://sputniknews.com.tr/20230924/4-metrelik-timsahin-agzinda-ceset-bulundu-1075719428.html

4 metrelik timsahın ağzında ceset bulundu

4 metrelik timsahın ağzında ceset bulundu

ABD’nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötanazi uygulandı. Cesedi bulunan kişinin ölüm sebebi... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T00:52+0300

2023-09-24T00:52+0300

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yaşam

timsah

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ötanazi

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ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pinellas County’de bulunan bir su kanalında, bir timsahın ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü. Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen ekiplerin, sudan çıkardıkları timsaha ötanazi uyguladığı belirtildi. Ötanazi uygulama nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.Kanlar içinde kaldığı görülen timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.Görgü tanığı JaMarcus Bullard, “Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.İş görüşmesine gittiği sırada, timsahı gördüğünü belirten Bullard, acil durum personelinin timsahı hızla sudan çıkardığını aktardı. Bölge sakini Jennifer Dean ise, "Bir silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20200730/kesisin-suya-dal-tavsiyesine-uyan-genc-timsahlar-tarafindan-olduruldu-1042559393.html

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