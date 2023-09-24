https://sputniknews.com.tr/20230924/2023-dunya-gures-sampiyonasinda-turk-milli-sporcu-ali-cengiz-altin-madalya-kazandi-1075733467.html
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Ali Cengiz altın madalya kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Ali Cengiz altın madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo mücadelesinde Macar rakibi David Losonczi'yi yenerek... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T21:12+0300
2023-09-24T21:12+0300
2023-09-24T21:28+0300
spor
güreş
altın madalya
dünya güreş şampiyonası
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Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/buse-tosun-cavusoglu-dunya-sampiyonu--1075664379.html
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güreş, altın madalya, dünya güreş şampiyonası
güreş, altın madalya, dünya güreş şampiyonası
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Ali Cengiz altın madalya kazandı
21:12 24.09.2023 (güncellendi: 21:28 24.09.2023) Abone ol
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo mücadelesinde Macar rakibi David Losonczi'yi yenerek altın madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.
Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.
Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.