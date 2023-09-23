https://sputniknews.com.tr/20230923/ukrayna-krizinin-avrupa-ekonomisi-uzerindeki-olumsuz-etkisi-iki-katina-cikacak-1075684254.html
'Ukrayna krizinin Avrupa ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi iki katına çıkacak'
'Ukrayna krizinin Avrupa ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi iki katına çıkacak'
İsviçre Merkez Bankası tarafında yapılan bir araştırmada Ukrayna’daki krizin Avrupa’nın ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini iki katına çıkaracağı ifade... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T00:41+0300
2023-09-23T00:41+0300
2023-09-23T00:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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birleşik krallık
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İsviçre Ulusal Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre Ukrayna’daki krizin daha şimdiden Avrupa’da enflasyonun artmasına sebebiyet verdiği belirtilirken bölge ekonomisi üzerindeki etkilerinin bir yahut iki yıl içinde iki kat daha sert olacağı vurgulandı.Söz konusu çalışmada, çatışmanın Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İsviçre ekonomileri üzerindeki etkileri incelendi. Rapora göre, şayet bu kriz olmasaydı, 2022 yılı sonunda Avrupa'da enflasyon yüzde 0,2-0,4 oranında daha düşük ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH= yüzde 0,1-0,8 oranında daha yüksek olacaktı.Raporda Ukrayna krizinin özellikle Almanya ve Birleşik Krallık ekonomilerini sert bir şekilde etkilediği belirtilirken krizin olmaması durumunda bu ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİ) geçen yılın sonunda yüzde 0.7 daha yüksek yüksek olabileceğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20230915/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagardedan-uzun-sure-cok-yuksek-enflasyon-beklentisi-1075485904.html
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ukrayna, ukrayna krizi, isviçre, almanya, birleşik krallık, fransa, italya
ukrayna, ukrayna krizi, isviçre, almanya, birleşik krallık, fransa, italya
'Ukrayna krizinin Avrupa ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi iki katına çıkacak'
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İsviçre Merkez Bankası tarafında yapılan bir araştırmada Ukrayna’daki krizin Avrupa’nın ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini iki katına çıkaracağı ifade edildi.
İsviçre Ulusal Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre Ukrayna’daki krizin daha şimdiden Avrupa’da enflasyonun artmasına sebebiyet verdiği belirtilirken bölge ekonomisi üzerindeki etkilerinin bir yahut iki yıl içinde iki kat daha sert olacağı vurgulandı.
Söz konusu çalışmada, çatışmanın Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İsviçre ekonomileri üzerindeki etkileri incelendi. Rapora göre, şayet bu kriz olmasaydı, 2022 yılı sonunda Avrupa'da enflasyon yüzde 0,2-0,4 oranında daha düşük ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH= yüzde 0,1-0,8 oranında daha yüksek olacaktı.
"Savaşın olumsuz sonuçları orta ve uzun vadede muhtemelen daha sert olacaktır... Bir veya iki yıl içinde bu etki muhtemelen yaklaşık iki kat daha büyük olacak."
Raporda Ukrayna krizinin özellikle Almanya ve Birleşik Krallık ekonomilerini sert bir şekilde etkilediği belirtilirken krizin olmaması durumunda bu ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİ) geçen yılın sonunda yüzde 0.7 daha yüksek yüksek olabileceğinin altı çizildi.